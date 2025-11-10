Osumnjičeniku za višestruko silovanje 30-godišnjakinje istražni zatvor

Kaznenu prijavu je podnijela policija, a Županijsko državno odvjetništvo je ispitalo 43-godišnjaka i pokrenulo istragu zbog sumnje da je u četiri navrata, u od srpnja 2022. do rujna 2025. "počinio teška kaznena djela protiv spolne slobode na štetu 30-godišnje hrvatske državljanke koju je od ranije poznavao".