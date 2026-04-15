Otvoreno besplatno prihvatilište za bolesnike u Zagrebu

Besplatno prihvatilište za bolesnike Križ na zagrebačkom Vrhovcu, namijenjeno onkološkim pacijentima na liječenju u Zagrebu, svečano su u srijedu otvorili premijer Andrej Plenković i voditeljica projekta časna sestra Finka Tomas, istaknuvši načelo kršćanske solidarnosti.
Projekt su pokrenule Milosrdne sestre sv. Križa s ciljem da osobama koje dolaze na kemoterapiju ili zračenje pruže dostojanstven smještaj izvan bolnice. Posebna pažnja bit će posvećena djeci koja se najčešće liječe od leukemije.
Uređenje objekta s okolišem stajalo je više od tri milijuna eura, izjavila je voditeljica projekta sestra Finka Tomas, istaknuvši da je projekt realiziran u godinu i pol dana zahvaljujući ponajprije potpori Vlade, a zatim i donacijama niza tvrtki i osobnim dobročinstvima.
Premijer Plenković čestitao je časnim sestrama na ideji i ustrajnosti da čine dobro. "Nije nam bilo teško malo pomoći jer ste kroz ovaj projekt podsjetili na načelo kršćanske solidarnosti koje je temelj zajedništva", poručio je premijer časnim sestrama u prigodnom obraćanju nakon otvorenja novoizgrađenog objekta.
Sestra Finka Tomas rekla je Hini kako prihvat prvih pacijenata i njihove pratnje planiraju početkom svibnja, a datum će biti objavljen na internetskim stranicama prihvatilišta. Tu će biti objavljen broj telefona i kontakt na koji pacijenti mogu kontaktirati vodstvo prihvatilišta.
Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke, uz osigurane namirnice.
Boravak onkoloških bolesnika tijekom kemoterapije ili zračenja bit će besplatan, a prihvatilište će se financirati iz vlastitih izvora. U tu svrhu osnovana je udruga "Križarica“ koja će pružati potporu radu prihvatilišta kroz prijavu projekata i sudjelovanje na natječajima.
Kako je pojasnila sestra Tomas, u rad će biti uključeni i volonteri koji će organizirati humanitarne i prodajne akcije kako bi se osigurala dodatna sredstva za funkcioniranje prihvatilišta.
Na svečanosti otvorenja bili su ministri Tomo Medved, Irena Hrstić, Nataša Mikuš Žigman i Alen Ružić, potpredsjednik Sabora Željko Reiner, saborski zastupnici, državni tajnici i ravnatelji zagrebačkih bolnica.
Pomoćni biskup zagrebački Vlado Razum predvodio je molitvu za sve bolesne koji će biti zbrinuti u prihvatilištu.
