integracija burzi

Potpisali smo memorandum sa šest država o zajedničkom tržištu kapitala: Što on podrazumijeva?

author
Hina
|
16. ruj. 2025. 18:12
burza
Pexels

Državni tajnik Ministarstva financija Stipe Župan pohvalio se u utorak u Saboru uspješnim izdanjem 16. runde državnih vrijednosnih papira, u ovom slučaju trezorskih zapisa, istaknuvši kako je interes građana bio iznad očekivanja.

29 tisuća građana

„Građani, njih nešto manje od 29. 000 uplatili su preko 1, 3 milijarde eura tromjesečnih 'trezoraca', rekao je Župan u saborskoj raspravi o izmjenama Zakona o tržištu kapitala čiji je cilj povećanje transparentnosti, učinkovitosti i sigurnosti financijskih tržišta, a koje su zastupnici podržali.

Maria Milinkovića (SDP) zanimalo je ima li Ministarstvo financija dodatne informacije o online prevari lažnih ulaganja čije su žrtve prije desetak dana postali brojni Slavonci.

„MUP se uključio, rekao je da su izvidi u tijeku, Ministarstvo financija će surađivat s MUP-om na toj temi“, izjavio je Župan.

Ujedivanje tržišta kapitala srednje i istočne Europe

Na zahtjev SDP-ova Borisa Lalovca i HDZ-ova Nikole Mažara, državni je tajnik iznio pojedinosti o inicijativi ujedinjavanja  tržišta kapitala srednje i istočne Europe koju je pokrenuo ministar financija Marko Primorac.

Naveo je kako je Primorac krajem kolovoza sa predstavnicima sedam država potpisao memorandum o razumijevanu kao znak političke podrške za integraciju i produbljivanje suradnje na temu tržišta  kapitala, nakon čega je krenula izrada zajedničkog akcijskog plana.

Osniva se zajednička kompanija za integraciju burze sedam država

„Izradu tog plana očekujemo u narednom razdoblju, to je dugotrajan proces, ali smatramo da predstavljamo primjer za druge države članice EU“, rekao je Župan.

Naglasio je da je između navedenih zemalja dogovoreno i osnivanje zajedničke kompanije koja bi integrirala burze svih navedenih zemalja, a sjedište će joj biti u Zagrebu. „Time vidimo Hrvatsku kao jedan financijski hub“, rekao je.

Mažar je pak konkretizirao kako su memorandum o zajedničkom tržištu kapitala potpisali ministri Hrvatske, Slovenije, Poljske, Slovačke, Rumunjske, Bugarske, Mađarske i Sjeverne Makedonije.

marko primorac trezorci trezorski zapisi

