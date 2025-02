Stručnjak za sigurnost: Važno je podignuti sigurnosnu svijest u osnovnim školama

Podijeli :

N1

Tonći Prodan, stručnjak za sigurnost, gostovao je u Pregledu dana gdje je komentirao lažne dojave o bombama u desecima hrvatskih škola.

“Ovo nije prvi slučaj s lažnim dojavama, doduše ne za škole, nego za druge institucije. S njima se suočavaju i druge države. To mogu bit maliciozni akteri ili nečiji hir. Ono što je važno je da se svakoj toj dojavi mora postupati kao da je prava. To podrazumijeva u ovom slučaju evakuaciju učenika i svih zaposlenika škole kao i dolazak policije i pirotehničara. To naravno bitno troši resurse policije i može izazvati strah i paniku kod stanovništva”, komentirao je Prodan.

Otkrio je i što bi se moglo napraviti za sigurnije škole.

Lažne dojave o bombama u desecima škola, oglasili se Božinović i Fuchs

“Mislim da treba napraviti prosudbu ugroženosti svih škola i temeljem njih napraviti plan sigurnosne zaštite i plan upravljanja rizicima”, kaže Prodan.

Dodao je i da ovakve lažne dojave za cilj mogu imati unošenje nemira u društvo.

“Najgora posljedica je ako to prijeđe u rutinu pa bude puno takvih lažnih dojava pa se tome postupi na način da se to zanemari i ne postupi po protokolima. Smatram da je važna podignuti sigurnosnu svijest u osnovnim školama”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Objavljeni rezultati ankete: Evo koji je trgovački lanac meta sedmodnevnog bojkota Cijene u turizmu lete u nebo. Građanima preskupo, ugostitelji tvrde: “Nisu nerealno visoke zato što se nama prohtjelo”