Božo Kovačević: Europska unija nema snage osuditi napad na Iran

"Europska unija inzistira na tome da je Iran neodgovorno eskalirao sukob izvan svojih granica, a implicira se da je američko-izraelska intervencija odgovorna i prihvatljiva. Upravo je tu problem Europske unije koja je očito izgubljena", kaže Kovačević i dodaje da Europska unija glumi da joj je međunarodno pravo nešto znači.