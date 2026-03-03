Božo Kovačević: Europska unija nema snage osuditi napad na Iran

Vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirao eskalaciju sukoba u Iranu.
"Ako pokušamo racionalno definirati cilj akcije - to je smjena režima u Iranu. Kada je Trump izašao iz Iranskog nuklearnog programa počeo je novi val problema s Iranom", govori Kovačević koji je komentirao i osudu nekih europskih zemalja da je napad na Iran kršenje međunarodnog prava.
"Europska unija nema odvažnosti osuditi napad na Iran"
"Europska unija inzistira na tome da je Iran neodgovorno eskalirao sukob izvan svojih granica, a implicira se da je američko-izraelska intervencija odgovorna i prihvatljiva. Upravo je tu problem Europske unije koja je očito izgubljena", kaže Kovačević i dodaje da Europska unija glumi da joj je međunarodno pravo nešto znači.
"Osobito na tome inzistira u odnosu prema Rusiji, a s druge strane nema snage, odvažnosti ni moralne hrabrosti da osudi ovaj, ničim izazvan, američko-izraelski napad na Iran", rekao je Kovačević i nastavio:
"Međunarodno pravo može funkcionirati ako su velike sile suglasne u pogledu temeljnih načela. Međutim, te suglasnosti među tim silama nema. Mislim da je posljednji pravi primjer suglasnosti bilo prihvaćanje Dejtonskog sporazuma i rješavanje rata u bivšoj Jugoslaviji", govori.
"Politika bez morala dovodi do kolapsa"
"Posljedice se već vide. Što će se dogoditi s Iranom to još ne znamo. Otvara se mogućnost dugotrajnijeg sukoba u kojem Iran ima manje šanse za pobjedu jer su mu resursi ograničeni", rekao je Kovačević i razgovor zaključio jednom rečenicom:
"Politika bez svakog morala prije ili kasnije dovede do kolapsa onih koji se oslanjaju samo na takvu politiku."
