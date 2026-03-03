"Postoji dakako jedan neprijateljski odnos prema Izraelcima - kada jedna zemlja uopće ne mari na ljudske živote, ne možete na tu zemlju gledati kao na zemlju s kojom možete uopće izgraditi bilo kakvu suradnju ili miran suživot. Ta zemlja ne želi nikakav miran suživot, nikakav mir, a s druge strane, ljudi misle da su Amerikance Izraelci zapravo zavarali, da su Amerikanci bili prevareni da čine ono što Izraelci žele. Na kraju dana, zapravo, Iran je na tisuće kilometara od SAD-a i kakvu bi prijetnju Iran mogao predstavljati SAD-u? Dakako, vidjeli smo da Izrael gađa mete u Siriji, Libanonu, Iraku, Palestini, oni svugdje gađaju, i upravo sam slušao što je izraelski veleposlanik u UN-u rekao da Iranci neselektivno gađaju, ali zapravo i Izraelci to čine. Pogledajte samo što su učinili u Libanonu i Siriji. Dakle, ljudi ovdje ne odobravaju ono što SAD i Izrael čine."