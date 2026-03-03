Moayad Abdullah
Bijes u Jordanu: "Izrael krši sve međunarodne zakone, humanitarne zakone, oni čine ratne zločine"
Dokumentarist, producent i osnivač MediaMonitoring360 Moayad Abdullah javio se uživo iz jordanskog Ammana u Novi dan, gdje je s našim Tihomirom Ladišićem komentirao najnovije događaje na Bliskom istoku, s posebnim naglaskom na napade Izraela i SAD-a na Iran.
Abdullah kaže kako je Jordan zapravo usred ove oluje, tumačeći kako je nekoliko raketa ispaljeno na vojnu bazu gdje su se nalazili američki borbeni zrakoplovi. Dodaje kako nije bilo nikakvih žrtava, projektili su bili uništeni, a Jordanci svakodnevno slušaju sirene i eksplozije, krhotine padaju, a petero je ljudi lakše ozlijeđeno zbog tih šrapnela: "Ti projektili lete iznad našeg teritorija na putu prema Izraelu, no, vjerojatno ćemo trpjeti više gospodarske nego vojne posljedice."
"Uprava za civilno zrakoplovstvo objavila je da je broj letova ograničen, ali zračni prostor nije 100 % zatvoren, neki letovi polijeću, ali vrlo oprezno, s obzirom na veliki broj projektila iznad naših glava. Početkom sukoba, šrapneli su padali na autocestu koja vodi do aerodroma, ali aerodrom nije stopostotno zatvoren."
Kakva je poruka jordanske vlasti građanima?
"Jordanska vlada je poručila da ljudi ostanu do kuće, da se čuvaju, prate sirene za uzbunu, a osim toga, život teče uobičajenim tijekom, ljudi odlaze na posao, razmišljaju o tome da škole pređu na online nastavu, no nisu to još učinile, neka sveučilišta su to učinila. Mislim da su ljudi već navikli na sukobe u ovoj regiji, mi smo već svjedočili brojnim sukobima, i mislim da je ljudima zapravo dosta toga. Čujemo sirene, ali ljudi se ponašaju kao da se ništa ne događa."
Što kažu mediji, kakvo ozračje vlada u Jordanu?
"Mediji inače pružaju uravnoteženo izvještavanje, pokušavaju biti objektivni, pokazati stavove obiju strana, pozivaju ljude da naprosto misle vlastitom glavom, nego da se upuštaju u sukob. Građani su doista bijesni i uznemireni zbog onoga što su Izrael i SAD učinili; ljudi smatraju ovo američko-izraelskim sukobom jer tu je jedna snažna uloga Amerikanaca. Osobito nakon onoga što se dogodilo u Gazi."
"Izrael je počinio genocid u Gazi, oni naprosto krše sve međunarodne zakone, humanitarne zakone, dakle, čine ratne zločine. Mislim da je oko 180 djece ubijeno u školi u Teheranu, ciljaju i bolnice, dakle vidimo ponavljanje onoga što se događalo u Gazi. Isto to događa se u i Libanonu. U svakom svojem ratu Izrael ne radi razliku između vojnih i civilnih meta. Oni uvijek tvrde da su tamo negdje neki pobunjenici, neke tamo baze, no to se uvijek ispostavi da nije istina. Ljudi su doista bijesni, uznemireni zbog onoga što se događa, i zabrinuti su."
Kakav je stav Jordanaca prema SAD-u?
"Smatraju američku politiku licemjernom politikom, to je politika koja kaže jedno, a učini suprotno od onoga što je rekla. Vidjeli smo izjave predsjednika Trumpa, on ujutro kaže jedno, onda u podne drugo, i do kraja dana nešto treće, i to stvara određeni kaos. Tu se ne radi samo o običnim ljudima, nego i na političkoj razini, dakle, oni su svi vrlo ljuti na Amerikance."
"Postoji dakako jedan neprijateljski odnos prema Izraelcima - kada jedna zemlja uopće ne mari na ljudske živote, ne možete na tu zemlju gledati kao na zemlju s kojom možete uopće izgraditi bilo kakvu suradnju ili miran suživot. Ta zemlja ne želi nikakav miran suživot, nikakav mir, a s druge strane, ljudi misle da su Amerikance Izraelci zapravo zavarali, da su Amerikanci bili prevareni da čine ono što Izraelci žele. Na kraju dana, zapravo, Iran je na tisuće kilometara od SAD-a i kakvu bi prijetnju Iran mogao predstavljati SAD-u? Dakako, vidjeli smo da Izrael gađa mete u Siriji, Libanonu, Iraku, Palestini, oni svugdje gađaju, i upravo sam slušao što je izraelski veleposlanik u UN-u rekao da Iranci neselektivno gađaju, ali zapravo i Izraelci to čine. Pogledajte samo što su učinili u Libanonu i Siriji. Dakle, ljudi ovdje ne odobravaju ono što SAD i Izrael čine."
Može li doći do promjene režima u Iranu bez kopnene vojske?
"Bombardiranje iz zraka neće dovesti do svrgavanja režima, morate imati vojnike na terenu. A vojnici na terenu nisu ista stvar kao što je to bio slučaj u Iraku, u Iraku su ljudi nakon brojnih godina sankcija i brojnih ratova bili zapravo spremni na promjenu, a u Iranu, ne znam što će se dogoditi - doktrina Iranaca je toliko duboka unutar njihovog liderstva."
"Atentat na ajatolaha je zapravo ponovno naelektrizirao ljude da se osvete. Bilo da je riječ o Mossadu ili američkim posebnim snagama, ako dođu na teren, to će biti ograničen broj ljudi. Postoje dva scenarija: da se sabotiraju nuklearna postrojenja i programi, ili da se utječe na javnost unutar Irana da se digne protiv svoje vlastite vlade kako bi zapravo promijenili situaciju u zemlju i to bi dovelo do svrgavanja režima. Ali, bez vojnika na terenu, a čuli smo Trumpa da kaže da je ta opcija otvorena, ako pošalje vojsku u Iran mislim da će sukob dodatno eskalirati", upozorava Moayad Abdullah.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare