Pazite se lažnih uplatnica: "Ne nasjedajte, to je čista navlakuša"

Sve više uplatnica stiže na adrese stambenih zgrada i to onih koje su dobile OIB. Jedna takva je dospjela u poštanski sandučić jedne zagrebačke zgrade i to za upisom u privatni registar za 80 eura.
Oglas
Tin Bašić, predstavnik stanara upozorava: "Kada zgrada dobije jedan takav dopis kad ih se poziva da uplate u registar da to ne čine jer to nije ništa nije zakonom propisano ni obavezno to su navlakuše, ako prođe prođe.", prenosi Dnevnik.hr.
S početnih 80 eura iznos raste. Upis u poslovni registar možete zatražiti i po isteku roka od osam dana, međutim tada naknada za upis iznosi 160 eura s PDV-om.
Sročeno je tako kao da je službeni dopis tijela javne uprave i takav je i font i poziva se na nešto da ljudi uplate.
Prema Zakonu o održavanju i upravljanju zgradama, suvlasničke zajednice dužne su se upisati u samo jedan registar, a upisivanje je u tijeku pa i ovakve prilike.
Dražen Pomper, predsjednik udruge Upravitelj također upozorava: "Te uplatnice koje stanari dobivaju nemaju veze, to su nekakve inicijative nekih koji pokušavaju navući ljude da plate što nije potrebno, to nema veze s Državnom Geodetskom upravom koja je jedina mjerodavna za registar zgrada".
O ovakvim uplatnicima građane upozoravaju i iz Gradskog stambenog.
Domagoj Šušok iz GSK kaže da su svoje korisnike upozorili putem weba i e-maila: "Ovim putem pozivamo sve naše korisnike da ne plaćaju te uplatnice one nisu obvezne".
Tomislav Jukić, ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike kaže da uplatnice ne shvaćamo ozbiljno.
"Jedina uplatnica koja treba pristići je prema suvlasnicima od upravitelja zgrade, a ne od nekih pravnih osoba koje to nisu".
Inače, ovakvi upisi nude se obrtima ili drugim poduzetnicima.
Iz Hrvatske obrtničke komore kažu: "Zbunjujuće je jer kako imamo obrtni registar ljudi često to znaju zamijeniti s tim neobaveznim Postoji hrpa poslovnih adresara koji nude, upise u njihove adresare zbog promocije i vidljivosti, ali upitna je korist toga", kaže Mihovil Vuković.
Poslovni subjekti su javni.
"Što se tiče zgrade, naš registar u kojem su OIB-ovi zgrada još nije javan tako da te OIB-ove neka treća osoba u ovom trenutku ne bi trebala imati, kaže Jukić, a komentar iz tvrtke registra do zaključenja teksta nije stigao, prenosi Dnevnik.hr.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas