"Sve ono što treba za nekog profesionalnog, profesionaliziranog pčelara, taman da on bio i hobist. Ovdje smo, supruga i ja, kao umirovljenici, dolazili da se rekreiramo. Ovo je nama bila rekreacija, životna radost, doći u prirodu i gledati more. Ovo je pčelinjak odakle pčela gleda more. I tu smo doista uživali, uz zujanje tih pčela. Neopisiva radost je bila."