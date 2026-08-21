Aleksandar Zelić
Pčelaru iz Omiša izgorio pčelinjak: "Ovo nam je bila životna radost"
Naša Vesela Šegvić Kordić razgovarala je s Aleksandrom Zelićem, pčelarom koji je izgubio gotovo sve pčelinjake u velikom omiškom požaru.
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"Preporučeno je da odem na policiju, da prijavim, da oni dođu, obave uviđaj, naprave zapisnik za potrebe tog povjerenstva za štete u gradu Omišu", kaže Aleksandar Zelić.
"Bilo je 120 sanduka, takozvanih nastavaka sa saćima, sa satnim osnovama, podnice za pčele, parni topionik od inoksa, dvije vage, jedna elektronska, jedna mehanička, kompletna ona sitna, sitni pčelarski alat", dodao je.
"Sve ono što treba za nekog profesionalnog, profesionaliziranog pčelara, taman da on bio i hobist. Ovdje smo, supruga i ja, kao umirovljenici, dolazili da se rekreiramo. Ovo je nama bila rekreacija, životna radost, doći u prirodu i gledati more. Ovo je pčelinjak odakle pčela gleda more. I tu smo doista uživali, uz zujanje tih pčela. Neopisiva radost je bila."
"Tu smo nasadili mnogo bilja, kao pčelinju pašu, koju inače ova omiška dinara je uglavnom ljekovito bilje, daje izvrsni med."
"Ovo sve gore područje, pod stijenama, to vam je kadulja. Najviše tu je kadulje, ima drače, ima, u proljeće prve su badem i rašeljka. Tako da je pčela imala izuzetno ljekovitu pašu", kaže Zelić.
"Nije bila obilna, ali s obzirom na to da mi nismo se bavili biznisom, nego hobijem, to je bilo sasvim dovoljno da dobijemo jedan ekskluzivni premium med vrhunske klase."
"Sad smo u jednoj financijskoj tjeskobi, da ovako kažem. Mnogi pčelari, ja im zahvaljujem, iz cijele Hrvatske mi nude pomoć, i rojeve i košnice."
"Da sam mlađi barem desetak godina i da smo supruga i ja malo zdraviji, taj pčelinjak bi se jako brzo obnovio. Međutim, mi nismo više zdravstveno i u ovim godinama u stanju ponovo sve to proći."
"Jedino nekakva financijska pomoć bi nas pomogla u tom izdatku koji smo imali, jer nije nitko nam poklonio to. Tako da smo na jako velikom, velikom gubitku", kaže Aleksandar Zelić.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
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