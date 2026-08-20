UGP pozdravio brzu reakciju Vlade za pomoć Omišu: "Sada je ključno..."

"Posebno pozdravljamo činjenicu da se pomoć ne zaustavlja samo na obnovi objekata, nego uključuje i mjere za poduzetnike, obrtnike, iznajmljivače, poljoprivrednike i očuvanje radnih mjesta. To je upravo ono na što su UGP i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače-SMOi upozoravali odmah nakon požara - šteta nije samo u izgorenim objektima. Požar preko noći može zaustaviti poslovanje, ugroziti radna mjesta i egzistenciju cijelog područja", naveli su iz UGP-a.