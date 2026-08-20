katastrofalni požari
UGP pozdravio brzu reakciju Vlade za pomoć Omišu: "Sada je ključno..."
Udruga Glas poduzetnika (UGP) pozdravlja odluku Vlade o pomoći Omišu i okolici pogođenima katastrofalnim požarom, te smatra da je sada ključna brza i jednostavna provedba tih odluka, izvijestili su u četvrtak iz UGP-a.
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"Posebno pozdravljamo činjenicu da se pomoć ne zaustavlja samo na obnovi objekata, nego uključuje i mjere za poduzetnike, obrtnike, iznajmljivače, poljoprivrednike i očuvanje radnih mjesta. To je upravo ono na što su UGP i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače-SMOi upozoravali odmah nakon požara - šteta nije samo u izgorenim objektima. Požar preko noći može zaustaviti poslovanje, ugroziti radna mjesta i egzistenciju cijelog područja", naveli su iz UGP-a.
Važnim smatraju što su među najavljenim mjerama i oslobađanje od turističke pristojbe i članarine, porezno rasterećenje, mjere za očuvanje radnih mjesta te pomoć poljoprivrednim gospodarstvima.
"Vlada je za početak izdvojila 20 milijuna eura i najavila dodatnu reakciju nakon utvrđivanja pune štete. Ova situacija pokazuje koliko je važna brza komunikacija ljudi s terena, organizacija civilnog društva i institucija", istaknuli su iz te udruge.
Komentirali su da je nakon apela ljudi s terena, pogođenih poduzetnika, iznajmljivača i udruga, Vlada u kratkom roku najavila konkretan paket pomoći. Za takav dijalog i brz odgovor institucija kazali su da bi trebao biti standard kada su ugrožene egzistencije ljudi i radna mjesta.
"Sada je ključno da mjere budu donesene brzo, jednostavno i bez birokratskog maratona za ljude koji su već pretrpjeli štetu. Pomoć koja kasni mjesecima za mali biznis često više nije pomoć. UGP će zato pratiti provedbu i inzistirati da najavljene mjere što prije postanu konkretne i dostupne onima kojima su potrebne", poručili su.
Dodali da iz svega treba izvući širu pouku - da Hrvatska mora imati unaprijed definiran paket gospodarskih mjera koji se automatski aktivira nakon velikih požara, poplava i drugih elementarnih nepogoda.
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