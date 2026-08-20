Vlada izdvaja 20 milijuna eura za ublažavanje šteta od požara na području Omiša

Glavina je naglasio da se tim zaključkom predviđa koordinirano djelovanje više tijela državne uprave kako bi se građanima i gospodarstvu omogućio što brži oporavak, kao i da se tijela državne uprave zadužuju da u okviru svojih nadležnosti poduzmu potrebne aktivnosti i mjere pomoći građanstvu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima , a naročito turističkim djelatnicima i privatnim iznajmljivačima.