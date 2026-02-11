Penava: Primio sam prijetnje smrću na ćirilici, ali me one ne plaše

Pojasnio je da je prijetnja bila tipa da se "metak u čelo čuva i osiguran je za njega" u svakoj prigodi kada ga vide. Smatra da takve poruke dovoljno govore o strahu i razmjerima zločina koji trebaju biti prikriveni. Poručio je kako istina o ubijenima i stravičnim načinima kako su ubijeni treba ugledati svjetlo dana.