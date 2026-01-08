Penava: Oporba želi skupiti "jalove" političke poene

"Ako ćemo govoriti o funkcionalnosti sustava i kako su stvari funkcionirale sve ove godine, jasno je da je tu bilo dogovora, propitivanja kandidata i zajedničkog usuglašavanja za koga će se glasati. Ovdje se radi o dizanju prašine, vidljivosti, gdje ćemo u konačnici imati dogovor i da će stvari funkcionirati ili nećemo imati dogovor, pa ćemo imati ne do kraja funkcionalne sudove", ističe Penava.