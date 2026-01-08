Penava: Oporba želi skupiti "jalove" političke poene

Domovinski pokret slaže se da se izbor trojice ustavnih sudaca rješava zajedno s izborom čelne osobe Vrhovnog suda i smatra to kompromisnim prijedlogom, poručio je predsjednik DP-a Ivan Penava te oporbu optužio da želi skupiti "jalove" političke poene.
Penava također ističe da je "manje važna formula" prema kojoj će doći do popunjavanja pozicija u institucijama, ali smatra da je prijedlog koji je došao od HDZ-a konstruktivan u smislu da se postigne dogovor i popune vrlo važne pozicije.
"Ljevica, koliko mi je razvidno iz njihovih izričaja, već sada teži i najavljuje blokadu izbora. Koliko se da razaznati iz njihovih stavova, oni će pristati na to da Ustavni sud bude okrnjen", upozorava Penava.
Ocjenjuje i da se predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić "sada čudi" i tvrdi da je to napad na sustav i na neovisnost pravosuđa, "a sam je svjestan da se sve ove godine sve baziralo na temelju dogovora".
"Ako ćemo govoriti o funkcionalnosti sustava..."
To s Vrhovnim sudom, tvrdi Penava, samo je proširena situacija koja teži riješiti situaciju na Ustavnom sudu. Ocijenio je da će opozicija težiti tome da nema punog sastava Ustavnog suda pa da tu i ne priča o političkim manipulacijama i nepoštivanju zakona jer želi imati jednak broj, pod navodnicima, svojih kandidata koliko i pozicija.
"Ako ćemo govoriti o funkcionalnosti sustava i kako su stvari funkcionirale sve ove godine, jasno je da je tu bilo dogovora, propitivanja kandidata i zajedničkog usuglašavanja za koga će se glasati. Ovdje se radi o dizanju prašine, vidljivosti, gdje ćemo u konačnici imati dogovor i da će stvari funkcionirati ili nećemo imati dogovor, pa ćemo imati ne do kraja funkcionalne sudove", ističe Penava.
Penava: Treba prepoznati važnost trenutka
Na pitanje misli li onda da će za nepostizanje dogovora biti isključivo odgovorna oporba, Penava odgovara da se "u ovoj konstelaciji jednostavno treba težiti dogovoru i sporazumu" jer, ako samo uvažavamo sebe i svoje - nema dogovora.
"Nemojte misliti i da je u koaliciji sve kako bismo mi u Domovinskom pokretu htjeli. Naravno da nije, ali jednostavno, osobito oko ovako važnih pitanja, prepoznajete važnost trenutka, omjere snaga i načine na koje je to dosad funkcioniralo."
"Želite nastaviti na taj način i ne praviti problem kako biste omogućili da institucije rade i dišu ili politizirate na ovaj način kako to radi oporba, a cijelo vrijeme je bila dio te priče i sada pokušava ostvariti jalove političke poene", rekao je predsjednik DP-a.
"Građane to ne zanima, zanima ih da institucije funkcioniraju, a ne tko je pravednik, a tko nije", ustvrdio je Penava.
Rekao je i da je u stalnom kontaktu s premijerom i na telefonskoj vezi budući da ovih dana nije bilo koalicijskih sastanaka tako da mu je, kako kaže, stvar oko izbora ustavnih sudaca i čelne osobe Vrhovnog suda apsolutno poznata, jasna i razumljiva.
