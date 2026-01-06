Penava "ne vidi" da je srpskoj manjini potrebna posebna zaštita, kritizirao Miloševića

"Milošević šalje poruku o crnilu i ustašama, a ja nisam vidio da je itko ne daj Bože stradao", rekao je Mlinarić. Milošević, dodao je, nije spomenuo izložbu Dejana Medakovića u Zagrebu koja je bila provokacija jer je Medaković tvorac SANU-a koji je zagovarao velikosrpsku politiku s granicom Virovitica-Karlovac-Karlobag.