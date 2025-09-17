Penava uz Turudića: "Nije nasjeo na harangu i nije osuđivao pola milijuna ljudi"

"Glasat ćemo za izvješće. Ono što nas je, među ostalim, ponukalo da damo podršku njegovom radu je situacija poput, primjerice, koncerta Thompsona kad se u dijelu medija i politke stvarala histerija da Zagrebom hodaju horde ustaša, a radilo se o koncertu rekordnih razmjera sa svim sigurnosnim mjerama. On je dao ogroman doprinos jer nije si dozvolio navući se na harangu i osuđivati pola milijuna ljudi", kaže Penava.