Saborska zastupnica Katarina Peović u N1 Studiju uživo komentirala je optužnicu koju je protiv nje podignuo DORH, ali i aktualnu situaciju vezanu uz problem roditelja njegovatelja i osobnih asistenata.

“Dobila sam optužni prijedlog koji kaže da sam 2019. kršila predizbornu šutnju objavivši sliku kako ubacujem glasački listić u kutiju i pozivam ljude da izađu na izbore. Ljudi su me upozorili da to ide u zastaru u kratkom roku pa su očito u zadnji čas dignuli taj optužni prijedlog”, rekla je Katarina Peović i dodala:

Peović o tužbi DORH-a: To je politički pritisak

“Problem mi je to čime se DORH bavi. Hrvoj Šipek je rekla da nemaju dosta ljudi i materijalnih uvjeta, a očito ih imaju kad treba gledati Facebook stranice političkih protivnika. I druge kolege objavljuju svoje fotografije s glasanja, baš je opskurna priča. Kazna može biti od 10 do 30 tisuća kuna, to nije malo. Mnogi znaju da ne uzimam saborsku plaću, nego iznos do svoje fakultetske plaće doniram. Financijski pritisak je najbolji način pritiska na protivnike.”

Kratko se dotaknula iduće superizborne godine i ustvrdila da će HDZ “sigurno krojiti izborne jedinice po sebi”.

“Tržište rada kao lijek za bol nakon gubitka djeteta? To je sociopatski”

Komentirajući prosvjed roditelja njegovatelja i odluku saborske većine da im se ne prizna naknada i neko vrijeme nakon smrti djeteta, što je predsjednik Vlade naknadno demantirao, Peović je rekla:

Pere li Ministarstvo ruke sitnim izmjenama Zakona o osobnim asistentima? Zakon o osobnim asistentima zarobljava osobe s invaliditetom u četiri zida

“Dekretom određivanje ministru što napraviti, mislim da nisu demokratske prakse i sumnjive su. Bilo je tad jasno svima u Saboru da je riječ o trenutku. Pitanje je hoće li ispuniti obećanje. Reakcije su burne. Sociopatski je da se roditeljima koji su izgubili dijete umjesto podrške nudi famozno tržište rada kao lijek za njihovu bol, dok se saborskim zastupnicima omogućava lijepi period 6+6 prilagodbe na to da su izgubili tako visoke plaće. To je stvarno sociopatski. Ako se nastavi pritisak javnosti, mislim da će se donijeti zakon. Moramo početi ujedinjavati borbe i zajedno prosvjedovati i raditi pritisak.”

Spomenula je i današnju saborsku raspravu o osobnim asistentima.

“To je isto radničko pitanje. Roditelji njegovatelji su u poziciji da ne mogu imati asistente, kao da će ti ljudi raditi 24 sata posao bez mogućnosti odmora. Zašto to Vlada radi? Žele nas dresirati da bolje nismo zaslužili, da se roditelji njegovatelji moraju suočiti sa svojom situacijom, gdje asistenti nemaju radnička prava itd.”

