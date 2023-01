Podijeli :

Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije danas je održalo novu sjednicu na kojoj su izlagali i na pitanja odgovarali bivši predsjednik Vlade Božo Petrov i dvojica bivši ministara Slaven Dobrović i Tomislav Panenić.

Nakon izlaganja bivšeg ministra gospodarstva Tomislava Panenića koji je obrazlagao svoju ulogu u procesu arbitraže, Hrvoje Zekanović ga je pitao tko je savjetovao Božu Petrova i njega da ostanu na arbitraži.

Štern o Antikorupcijskom vijeću: Puno buke nizašto, ništa se neće promijeniti Benčić: AP je novi Ivo Sanader

“Vjerujemo li svojim očima ili Boži Petrovu? I vi ste istaknuli u Saboru da će se gasiti sisačka rafinerija. Vjerujem li onome što je Dobrović rekao ili što je mislio? Petrov je plakao u kamere da će se ugasiti rafinerija, a znao je da će se to dogoditi”, rekao je Zekanović.

“Naveo sam jasno na početku s kim sam razgovarao, s Petrovom nisam, s premijerom jesam. Kako je Petrov dolazio do informacija, ne bih u to ulazio”, rekao je Panenić.

“Bio je cijeli tim ljudi u odvjetničkoj kući”, dodao je spomenuvši ime Luke Mišetića.

“Znači Luka Mišetić je savjetovao vas i premijera oko arbitraže? Ja sam saznao što sam htio”, rekao je Zekanović i otišao.

“Ovo je imputirano. Razgovarao sam s Lukom Mišetićem kao jednim od predstavnika odvjetničke kuće”, odgovorio je Panenić.

Petrov je rekao Zekanoviću da bi bilo dobro da bar nešto pročita u ovih pet godina. “Performans ne ide u smjeru otkrivanja istine. On je gromobran afera Andreja Plenkovića i razloge za to on zna. Političko preživljavanje na takav način nekima jedino moguće, mene ne interesira. Zekanoviću ne pravi problem da se u zahtjevima MOL-a tražila naknada štete Hernadiju i Sanaderu koji je pravomoćno presuđen za korupciju. Za Zekanovića gole informacije i dokazi ne funkcioniraju, on je došao po nalogu. Što se mene tiče, Vlada nakon presude na svojoj stranici javno je istaknula i ocijenila presudu. Tragično bi bilo za Hrvatsku da je išla s nagodbom prema MOL-u, izdaja nacionalnih interesa.”

Sjednicu Antikorupcijskog vijeća pratili smo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Tri sestre u Zemlji čudesa Kakva je Putinova budućnost nakon rata u Ukrajini? Tri su izgledna scenarija Podravka traži 60 radnika, iskustvo i škola nisu važni, evo kolika je plaća