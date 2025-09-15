Oglas

NOVI PROBLEM U ZAGREBU

Zapelo s odvozom elektroničkog otpada: Ove vrste više ne možete ostaviti u reciklažnom dvorištu

15. ruj. 2025. 07:27
Zagrebački holding početkom tjedna privremeno je morao obustaviti zaprimanje određenih vrsta električnog i elektroničkog otpada na reciklažna dvorišta. Razlog je nemogućnost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da osigura ovlaštenog sakupljača ovakve vrste otpada na području Hrvatske. Iz Fonda tvrde da ipak imaju novog ovlaštenika.

Zagrepčani u ovom trenutku ne mogu odvesti takav otpad - primjerice stare televizore, usisavače, mobitele, računala - u reciklažna dvorišta, javlja HRT.

Dubravka Grubišić, glasnogovornica Zagrebačkog holdinga, kaže kako se neke vrste elektroničkog otpada ne odvoze od ponedjeljka. No i dalje će reciklažna dvorišta primati stare hladnjake i zamrzivače, a na čekanju su do daljnjeg alati, rasvjetna oprema i električne igračke.

Iz Zagrebačkog holdinga kažu da problemi s odvozom u cijeloj Hrvatskoj postoje od veljače, a samo Zagrepčani u reciklažna dvorišta dovezu oko 80 tona takvog otpada mjesečno.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smiruje situaciju i tvrdi da će se sve normalizirati za mjesec ili dva.

Njihov ravnatelj Mirko Budiša kaže kako je javni natječaj gotov, te da je novi ovlaštenih ušao u sustav početkom ovog mjeseca.

Dok se situacija potpuno ne riješi, Holding poziva građane da prate njegove internetske stranice te da prije dolaska u reciklažno dvorište provjere pripada li njihov otpad u kategoriju koja se zaprima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

