Pitali smo političke analitičare tko su najljeviji i najdesniji političari i stranke u Hrvatskoj

Analitički gledano, potpuno je pogrešna histerija oko toga da je Možemo! ekstremno lijeva stranka. Oni su stranka sitnih posjednika koja se svjesno izjasnila za bicikliste protiv pješaka u Zagrebu i za vlasnike sitnih parcela kod Zaboka protiv ekologijske inicijative za gradnju solarne elektrane. S druge strane, HDZ nije radikalno desna stranka jer je u programu prihvatio čitav niz koncepata od Istanbulske konvencije nadalje. HDZ nastoji svjetonazorski se ponašati kao umjerena desnica, ali živi od toga da unutar stranke podržava i održava kohabitaciju s desnim krilom stranke koje je znatno desnije od same matice stranke. Desni su DP i DOMiNO, s tim da se i jedni i drugi strašno muče formulirati svoj desni program. Oni su desni samo kada su "srbožderi" no kada se počne raspravljati o konkretnim stvarima, o nekim socijalnim pitanjima recimo, ne vidim da su radikalno desno.