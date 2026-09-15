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U promet uveden elektro-dizelski vlak na relaciji Split - Zagreb
Prvi elektro-dizelski vlak na relaciji Split - Zagreb uveden je u promet na željezničkom kolodvoru Split, a do kraja godine u promet bi trebalo biti pušteno šest takvih vlakova vrijednih ukupno 57,3 milijuna eura.
Od prosinca ove godine s početkom novog voznog reda Zagreb i Split će svakodnevno povezivati četiri vlaka.
Novi vlak prilagođen je pruzi između Zagreba i Splita koja je dijelom elektrificirana, a dijelom nije. Ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan wi-fi, utičnice uz sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle. U vlaku se nalaze i samoposlužni aparati za kavu i druge tople napitke, vodu, sokove, slatkiše i grickalice.
Državni tajnik za željeznicu iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek rekao je da je to prvi od šest nabavljenih vlakova te da je u nabavci novih pet, koji su dio rekonstrukcije flote HŽ Putničkog prijevoza.
"Uvođenjem novih elektro-dizelskih vlakova za daljinski prijevoz nastavlja se modernizacija voznog parka HŽ Putničkog prijevoza, uz istodobno smanjenje potrošnje energije, buke i emisija stakleničkih plinova. U razvoj i proizvodnju vlakova uključeni su stručnjaci Grupe Končar, u suradnji s brojnim hrvatskim tvrtkama", rekao je ušek.
Nastavio je da se u sklopu projekta nabavlja šest elektro-dizelskih vlakova koji se financiraju zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 57,3 milijuna eura.
Prema njegovim riječima, trenutno aktivni projekti u infrastrukturi - bez projekata nabavke vlakova, vrijedni su oko 1,7 milijardi eura, a radi se na svim strateškim državnim koridorima.
Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić izjavio je kako su novi moderni vlakovi važan iskorak koji će putnicima pružiti višu razinu udobnosti i putovanja.
Od Splita do Zagreba za sedam i pol sati
Izvijestio je da će od prosinca, s početkom novoga voznog reda, Zagreb i Split svakodnevno povezivati četiri dnevna vlaka koja će putovati sedam i pol sati. Na godinu 250 tisuća putnika putuje vlakom za Zagreb i Split, a cilj je povećati broj putnika na pola milijuna, rekao je Ukić i najavio je uvođenje vikend noćnog, "studentskog" vlaka.
Predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak tvrdi kako novi vlak značajno diže razinu udobnosti, a za sedam dana bit će predstavljen na sajmu transporta u Berlinu InnoTrans.
Vlak je u potpunosti napravljen u Končarovim pogonima, a za izradu jednog vlaka potrebne su dvije godine.
Na pitanje koliko bi novom vlaku trebalo od Splita do Zagreba ako bi vozio po novim tračnicama, a ne kao sada po staroj infrastrukturi, odgovorio je "kako bi u teoriji mogao doći za dva sata".
"No trebala bi nam infrastruktura s dva kolosijeka u kojoj su riješeni svi željezničko-cestovni prijelazi i da nema stajanja osim na dijelovima trase na kojima se mora stajati zbog putnika. U tom slučaju možda dva i pol sata je teoretski posve dovoljno da se prijeđe ta dionica pruge", rekao je Kolak.
No, podsjetio je da između Splita i Zagreba postoji samo jedan kolosijek, a tu je i niz prijelaza koji nisu obilježeni i tehnološki riješeni, a sve to značajno usporava prijevoz.
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