U promet uveden elektro-dizelski vlak na relaciji Split - Zagreb

"No trebala bi nam infrastruktura s dva kolosijeka u kojoj su riješeni svi željezničko-cestovni prijelazi i da nema stajanja osim na dijelovima trase na kojima se mora stajati zbog putnika. U tom slučaju možda dva i pol sata je teoretski posve dovoljno da se prijeđe ta dionica pruge", rekao je Kolak.