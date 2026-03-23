Sjednica Vlade

FOTO / Plenković objavio nove cijene goriva. Otkrio i što će biti sa cijenama struje i plina

23. ožu. 2026. 10:10
Vlada RH | Matija Habljak / Pixsell

Zbog poremećaja na tržištu energenata uzrokovanih sukobom na Bliskom istoku, Vlada je na sjednici donijela novi Paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena.

Paket, uz ostalo, sadrži:

  • ograničavanje najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, 
  • izmjenu Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju, 
  • nadoknadu dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika,
  • pomoć poljoprivrednicima i energetskim subjektima, socijalno ugroženim građanima

Andrej Plenković je na sjednici Vlade istaknuo da je situacija na Bliskom istoku vrlo ozbiljna te da je hrvatska Vlada reagirala među prvima i ublažila rast cijena naftnih derivata.

Vlada.hr

"U jednom trenutku tijekom jutra barel nafte je bio 114, 116 dolara. Ovako nagli rast cijena nafte na burzama analitičari opisuju kao agresivan i silovit, to trebamo vrlo ozbiljno shvatiti", rekao je.

Plenković je podsjetio da je Vlada od početka velike energetske krize 2022. dosad donijela već devet paketa mjera pomoći građanima i gospodarstvu ukupne vrijednosti od čak 8,5 milijardi eura.

"Ponovno ćemo regirati s obzirom na rast cijena energenata. Današanja cijena eurodizela po litri je 1,55 eura, bez Vladinih mjera bila bi 1,86 eura, a uz Vladine mjere cijena će biti 1,73 eura."

Eurodizel
"Sadašnja cijena eurosupera iznozi 1,50 eura, bez Vladinih mjera iznosila bi 1,71 euro, a uz Vladine mjere iznosit će 1,62 eura", rekao je premijer.

Eurosuper
Predstavio je i nove cijene plavog dizela te ukapljenog naftnog plina.

Plavi dizel
Ukapljeni naftni plin - boce
Ukapljeni naftni plin - spremnici
Cijene električne energije i plina

Cijene struje
Cijene plina
Ugroženi kupci
Javni prijevoz

Javni prijevoz
Poljoprivrednici

Poljoprivrednici
