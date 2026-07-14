mimohod u Francuskoj
Plenković otkrio o čemu je razgovarao s Vučićem tijekom večere u Parizu
Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi u posjetu Francuskoj, Parizu, u prigodi sastanka Koalicije voljnih te obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike.
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Premijer Andrej Plenković u Parizu je dao izjavu za medije. Na samom početku otkrio je što ga se najviše dojmilo.
"Čitav defile, dinamika, glazba, motorizirani dio programa, impresivni zračni program... Pokazali su da znaju organizirati događaj ovakve razine", kazao je pa se osvrnuo na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića:
"Normalno smo razgovarali o nizu tema tijekom večere, ali ništa oko naoružavanja. Bila je riječ o neformalnim temama."
Još je jednom istaknuo povodom teme naoružavanja podršku Ukrajini.
"Radi se ono što smatramo najboljim za europsku sigurnost, to je cijeli smisao."
Što se unutarnje politike tiče, rezoluciju Domovinskog pokreta još je jednom nazvao prihvatljivom te da ona "jača položaj Hrvata u BiH i omogućava im ravnopravnost". Ali, nije htio u ovako ranoj fazi o detaljima.
"Bitno je doći do rezultata i nama je bitno da se nakon pokušaja u Neumu prije nekoliko godina, napravio doprinos na tragu poboljšanja položaja Hrvata u BiH."
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