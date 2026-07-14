Čestitao Macronu
FOTO / Plenković iz Pariza: Ponosni smo na ATJ Lučko, Hrvatskoj je mjesto uz saveznike
Premijer Andrej Plenković oglasio se na X-u nakon tradicionalnog vojnog mimohoda u Parizu povodom Nacionalnog dana Francuske Republike, istaknuvši francuske obrambene sposobnosti i sudjelovanje pripadnika hrvatske ATJ -a Lučko.
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Tradicionalni vojni mimohod održan je u Parizu u povodu Nacionalnog dana Francuske Republike, a ove godine okupio je tisuće sudionika na Elizejskim poljanama. Mimohod se svake godine održava 14. srpnja, na francuski nacionalni praznik, a smatra se jednim od najznačajnijih vojnih ceremonijala u Europi.
Premijer Andrej Plenković tim je povodom na društvenoj mreži X čestitao francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu.
"Čestitke predsjedniku Emmanuelu Macronu na impresivnom tradicionalnom vojnom mimohodu povodom Nacionalnog dana Francuske Republike, koji je potvrdio visoku razinu francuskih obrambenih sposobnosti te europsko savezništvo i solidarnost", napisao je Plenković.
Posebno je istaknuo sudjelovanje pripadnika Antiterorističke jedinice Lučko, koji su predstavljali Hrvatsku na mimohodu.
"Ponosni smo na pripadnike hrvatske specijalne policije – ATJ Lučko, jedinice koja je dala velik doprinos tijekom Domovinskog rata, a danas su dostojno predstavljali Hrvatsku u Francuskoj. Hrvatskoj je mjesto uz njezine partnere u Europskoj uniji i saveznike u NATO-u", poručio je premijer.
Dodao je i da će Vlada nastaviti ulagati u sigurnosni sustav države.
"Vlada RH ostaje snažno posvećena jačanju Hrvatske vojske, policije i svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti", zaključio je Plenković.
Čestitke predsjedniku @EmmanuelMacron na impresivnom tradicionalnom vojnom mimohodu povodom Nacionalnog dana Francuske Republike, koji je potvrdio visoku razinu francuskih obrambenih sposobnosti te europsko savezništvo i solidarnost.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) July 14, 2026
Ponosni smo na pripadnike hrvatske specijalne… pic.twitter.com/oJ2n9Qt7zt
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