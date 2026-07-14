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Čestitao Macronu

FOTO / Plenković iz Pariza: Ponosni smo na ATJ Lučko, Hrvatskoj je mjesto uz saveznike

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N1info
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14. srp. 2026. 15:03
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mimohod u parizu
Vlada RH

Premijer Andrej Plenković oglasio se na X-u nakon tradicionalnog vojnog mimohoda u Parizu povodom Nacionalnog dana Francuske Republike, istaknuvši francuske obrambene sposobnosti i sudjelovanje pripadnika hrvatske ATJ -a Lučko.

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Tradicionalni vojni mimohod održan je u Parizu u povodu Nacionalnog dana Francuske Republike, a ove godine okupio je tisuće sudionika na Elizejskim poljanama. Mimohod se svake godine održava 14. srpnja, na francuski nacionalni praznik, a smatra se jednim od najznačajnijih vojnih ceremonijala u Europi.

Premijer Andrej Plenković tim je povodom na društvenoj mreži X čestitao francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu.

"Čestitke predsjedniku Emmanuelu Macronu na impresivnom tradicionalnom vojnom mimohodu povodom Nacionalnog dana Francuske Republike, koji je potvrdio visoku razinu francuskih obrambenih sposobnosti te europsko savezništvo i solidarnost", napisao je Plenković.

Posebno je istaknuo sudjelovanje pripadnika Antiterorističke jedinice Lučko, koji su predstavljali Hrvatsku na mimohodu.

"Ponosni smo na pripadnike hrvatske specijalne policije – ATJ Lučko, jedinice koja je dala velik doprinos tijekom Domovinskog rata, a danas su dostojno predstavljali Hrvatsku u Francuskoj. Hrvatskoj je mjesto uz njezine partnere u Europskoj uniji i saveznike u NATO-u", poručio je premijer.

Dodao je i da će Vlada nastaviti ulagati u sigurnosni sustav države.

"Vlada RH ostaje snažno posvećena jačanju Hrvatske vojske, policije i svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti", zaključio je Plenković.

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