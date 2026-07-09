"Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, a bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama i pomorski promet. U svakom slučaju, kao što smo rekli na brojnim sjednicama vijeća za upravljanje turističkim sektorom proteklih godina, otprilike dolazimo do limita koji se manje-više ponavljaju: 21-22 milijuna gostiju i oko 110 milijuna noćenja", rekao je Plenković.