"Cilj je uništiti poljoprivredu": Kako Izrael isušuje najplodnija zemljišta okupirane Zapadne obale

Već četiri mjeseca tisuće palestinskih poljoprivrednika u ravnici Atouf ne mogu doći do vode potrebne za svoje usjeve nakon što su doseljenici počeli napadati i oštećivati vodovodne cijevi, tvrde lokalni stanovnici. Posljednjih tjedana izraelska vojska buldožerima je prekopavala poljoprivredno zemljište u Atoufu u sklopu projekta izgradnje vojne ceste, pri čemu su dodatno oštećene vodovodne cijevi. Vojska je također izdala naloge za rušenje bunara u ravnici, a nekoliko ih je već srušeno.