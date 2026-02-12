HDZ: Svejedno je hoće li za lidera proglasiti Hajdaša ili Tomaševića, Milanovića ili Benčić. Pobijedit ćemo ih opet

HDZ se objavom na svom Facebook profilu obrušio na SDP te zamolio Sinišu Hajdaša Dončića da ih "ne petlja u sukobe na ljevici, previranja u SDP-u & vlastite strahove".
Oglas
Hrvatska demokratska zajednica oštro se obrušila na predsjednika SDP-a, Sinišu Hajdaša Dončića u objavi na Facebooku.
"Molimo Hajdaša da nas ne petlja u sukobe na ljevici, previranja u SDP-u & vlastite strahove. Nismo mu mi krivi što novinari i analitičari lijeve orijentacije, razočarani u njegove kapacitete i talent, već tjednima traže „novog lidera“.
Otprije su ispisali stotine članaka da je Tomašević bolji „premijerski kandidat“ od Hajdaša, a sada su kao još jednu pljusku aktualnom predsjedniku SDP-a u igru ubacili i Milanovića", poručuju iz HDZ-a.
"Imputirati da HDZ kontrolira unfriendly Nacional & tvrditi da smo naručili članak („izmislili priču“) o tome da će Milanović „uzeti glasove HDZ-u na centru i desnici“, „preoteti Plenkoviću mandat“ & „dovesti SDP i Možemo na vlast“ - to stvarno moraš biti u terminalnoj fazi očaja i panike!", dodaje se.
"Što se nas tiče, svejedno je hoće li za „lidera ljevice“ proglasiti Hajdaša ili Tomaševića, Milanovića ili Benčić. Znamo s kim imamo posla. Na parlamentarnim izborima pobijedili smo ih 3x zaredom - pobijedit ćemo i 2028. godine", kažu iz HDZ-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas