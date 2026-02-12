Oglas

"pljuska predsjedniku SDP-a"

HDZ: Svejedno je hoće li za lidera proglasiti Hajdaša ili Tomaševića, Milanovića ili Benčić. Pobijedit ćemo ih opet

Hina
12. velj. 2026. 12:27
Predsjednik SDP-a, Sinisa Hajdas Doncic, prosetao je centrom grada na kisan i hladan dan. Photo: Marko Seper/PIXSELL
HDZ se objavom na svom Facebook profilu obrušio na SDP te zamolio Sinišu Hajdaša Dončića da ih "ne petlja u sukobe na ljevici, previranja u SDP-u & vlastite strahove".

Hrvatska demokratska zajednica oštro se obrušila na predsjednika SDP-a, Sinišu Hajdaša Dončića u objavi na Facebooku.

"Molimo Hajdaša da nas ne petlja u sukobe na ljevici, previranja u SDP-u & vlastite strahove. Nismo mu mi krivi što novinari i analitičari lijeve orijentacije, razočarani u njegove kapacitete i talent, već tjednima traže „novog lidera“.

Otprije su ispisali stotine članaka da je Tomašević bolji „premijerski kandidat“ od Hajdaša, a sada su kao još jednu pljusku aktualnom predsjedniku SDP-a u igru ubacili i Milanovića", poručuju iz HDZ-a.

"Imputirati da HDZ kontrolira unfriendly Nacional & tvrditi da smo naručili članak („izmislili priču“) o tome da će Milanović „uzeti glasove HDZ-u na centru i desnici“, „preoteti Plenkoviću mandat“ & „dovesti SDP i Možemo na vlast“ - to stvarno moraš biti u terminalnoj fazi očaja i panike!", dodaje se.

"Što se nas tiče, svejedno je hoće li za „lidera ljevice“ proglasiti Hajdaša ili Tomaševića, Milanovića ili Benčić. Znamo s kim imamo posla. Na parlamentarnim izborima pobijedili smo ih 3x zaredom - pobijedit ćemo i 2028. godine", kažu iz HDZ-a.

HDZ i SDP Parlamentarni izbori Siniša Hajdaš Dončić Sukobi na ljevici Zoran Milanović

