HDZ: Svejedno je hoće li za lidera proglasiti Hajdaša ili Tomaševića, Milanovića ili Benčić. Pobijedit ćemo ih opet

"Imputirati da HDZ kontrolira unfriendly Nacional & tvrditi da smo naručili članak („izmislili priču“) o tome da će Milanović „uzeti glasove HDZ-u na centru i desnici“, „preoteti Plenkoviću mandat“ & „dovesti SDP i Možemo na vlast“ - to stvarno moraš biti u terminalnoj fazi očaja i panike!", dodaje se.