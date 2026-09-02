Plenković s ministrima uskoro u Gospiću. Organizatori prosvjeda neće doći sastanak

Upitan doživljava li najavljeni prosvjed kao poruku Vladi uzvratio je kako je 'supstanca da problem postoji'. "Na mjestu za koje su županijska tijela dala suglasnost da bude odlagan otpad – dovezen je otpad koji tamo nije trebao biti. Ostavljen je i dovezen otpad u dosta velikim količinama. Protiv onih koji su to učinili protuzakonito pokrenut je kazneni postupak, a riječ je, čini mi se o 14 fizičkih i četiri pravne osobe", naveo je i rekao da će se voditi kazneni postupak za odgovornost.