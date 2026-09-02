dolazi s ministrima
Plenković s ministrima uskoro u Gospiću. Organizatori prosvjeda neće doći sastanak
Premijer Andrej Plenković s članovima Vlade danas će se u Gospiću sastati s predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice i inicijativama građana u vezi s aktivnostima oko sanacije nelegalno odloženog otpada, no iz GI „Gospić je naš dom” poručuju da se sastanku neće odazvati.
Premijer će, zajedno s članovima Vlade, u srijedu posjetiti Gospić i održati sastanak s predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice (župan i svi gradonačelnici i načelnici u Ličko-senjskoj županiji) i inicijativama građana u vezi s aktivnostima koje se poduzimaju za sanaciju nelegalno odloženog otpada u Gospiću, najavljeno je sinoć iz Vlade.
Sastanak počinje u 9 sati u zgradi Ličko-senjske županije, a uz Plenkovića će biti Tomo Medved, Branko Bačić, Marija Vučković, Irena Hrstić i Damir Habijan.
Izjave nakon sastanka pratite UŽIVO na N1.
Plenković je u ponedjeljak izjavio kako neće ići na prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" koji bi se trebao održati u subotu 5. rujna u Zagrebu jer će tada biti na konferenciji u Italiji, a dodao je i kako se njegova Vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem.
Upitan doživljava li najavljeni prosvjed kao poruku Vladi uzvratio je kako je 'supstanca da problem postoji'. "Na mjestu za koje su županijska tijela dala suglasnost da bude odlagan otpad – dovezen je otpad koji tamo nije trebao biti. Ostavljen je i dovezen otpad u dosta velikim količinama. Protiv onih koji su to učinili protuzakonito pokrenut je kazneni postupak, a riječ je, čini mi se o 14 fizičkih i četiri pravne osobe", naveo je i rekao da će se voditi kazneni postupak za odgovornost.
Na pitanje je li trebao otići u Gospić i zašto nije, odgovorio je da još ima vremena za otići u Gospić. "Bili smo u Gospiću sve ove godine, dakle nije sada da mi ne idemo u Gospić. Pa osobno sam išao u Gospić jako puno puta", rekao je premijer tom prilikom novinarima.
"Mi smo sada u puno boljoj poziciji nego prije nekoliko dana", dodao je. "Prvo, imali smo saborski odbor, gdje je de facto potpuno nepotrebno prekinuta sjednica na koju su došli svi. Dakle, taj susret u Gospiću je na inicijativu oporbe, na kraju miniran od same oporbe i poruku koju su poslali je politikantska, a ne poruka rješavanja problema", rekao je.
Rukavina: Cilj sastanka je saniranje političke štete, nećemo se odazvati
Željka Rukavina iz Građanske inicijative „Gospić je naš dom” kazala je za Hinu da službeni poziv za sastanak s premijerom nisu dobili nego su GI samo neslužbeno kontaktirali i za dolazak Vladina izaslanstva čuli su iz medija.
U svakom slučaju, kaže, neće sudjelovati na tom sastanku jer, pojašnjava, četiri dana prije održavanja prosvjeda razlozi za održavanje sastanka nisu rješavanje problema nego saniranje političke štete.
„Svakako bismo se rado odazvali pozivu nakon prosvjeda kada se čuju zahtjevi koji će biti upućeni s pozornice na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i tada možemo razgovarati o konkretnim koracima, postupcima i odlukama koji trebaju biti provedeni”, poručila je.
Rukavina je istaknula da do prosvjeda ne bi došlo da se radilo po zakonu i preuzimala odgovornost, dodavši da je inicijativi i građanima Gospića bila zadnja stvar ta muka da moraju izaći na cestu i prosvjedovati za nešto što je zajamčeno zakonom i Ustavom, kao i svim direktivama i konvencijama Europske unije.
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