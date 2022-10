Podijeli:







Izvor: Srecko Niketic/PIXSELL

remijer Andrej Plenković poručio je da HDZ ne stoji iza odluke veterana 9. gardijske brigade Vukova te Organizacijskog odbora proslave 30. obljetnice oslobađanja juga Hrvatske, ocijenivši da su te odluke poruke predsjedniku Republike da ga ljudi ne žele gledati i da im ide na živce.

Udruga veterana 9. gardijske brigade “Vukovi” nije danas u Gospiću sudjelovala u službenom programu obilježavanja 30. obljetnice ustrojavanja brigade, kojem je nazočio predsjednik Zoran Milanović, objasnivši to “nepremostivim zaprekama u suradnji s Uredom predsjednika”.

Organizacijski odbor proslave 30. obljetnice oslobađanja juga Hrvatske i deblokade Dubrovnika nije, pak, pozvao Milanovića na sutrašnju proslavu jer je, kako su naveli, “nedopustivo da ovakvu dostojanstvenu manifestaciju, u kojoj su u središtu branitelji i hrvatsko zajedništvo, zasjene prijepori, svađe i razdori koje dnevno producira naš predsjednik”.

To nema nikakve veze, rekao je Plenković u Puli nakon pitanja novinara da li te odluke pokazuju da HDZ “kreće žešće na predsjednika”.

“Ljudima je jednostavno čovjek iritantan, ide im na živce, ne žele ga gledati, poslali su mu poruku”, rekao je Plenković te ustvrdio kako je u protekle 2,5 godine Milanović svojim izjavama snizio razinu diskursa političke kulture.

Imate čovjeka, naveo je, koji ide okolo već dvije i pol godine i govori o nama da smo kriminalci, lopovi, da moramo ići u zator, da smo banda.

“Pogledajte hrvatsku političku kulturu od kad se ona ovako ponaša i prije toga – to su dva svijeta. Ljudima to ide očito na živce. To nije nikakva politika HDZ-a. Jedno je udruga, drugo je odluka Dubrovačko-neretvanske županije i ljudi stoje iza toga”, rekao je Plenković.

Ljudi imaju puno pravo pozvati onoga koga hoće i ne pozvati onoga koga neće, dodao je, a na primjedbu novinara kako je riječ o predsjedniku države odgovorio je “pa što onda”.

Premijer neće sutra biti u Dubrovniku, već u Zagrebu u sklopu kampanje o uvođenju eura kao nacionalne valute.

Novinari su ga pitali i za komentar izjave predsjednika Ustavnoga suda Miroslava Šeparovića o nužnosti reorganizacije izbornih jedinica, a Plenković je odgovorio da u HDZ-u još nisu proveli temeljitu raspravu o tome, da je do izbora još dvije godine te da “u obzir treba uzeti sve opcije”.

“Postoje različiti, modeli, različite opcije, svi smo mi svjesni činjenice da je popis stanovništva pokazao nove rezultate i da su ta odstupanja u smislu broja stanovnika u pojedinim izbornim jedinicama nemala”, rekao je.

U javnoj su raspravi izmjene Zakona o radu kojima se regulira i rad nedjeljom, a premijer drži da je prijedlog o 16 radnih nedjelja “jako dobro pogođen omjer” kojim bi se ostvario balans između privatnog, obiteljskog života i onoga što je, kako je rekao, standard pristupačnosti “što dežurnih službi i svega što mora funkcionirati, što shopping varijanti”.