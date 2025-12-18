"Pravni i epohalni iskorak"
Čelnice Udruge Sjena: Piletićeva izjava je skandalozna i sramotna. Od jučer smo ga trebali prestati zvati ministrom
O ogromnoj pobjedi koje su ostvarile osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama i njihove obitelji jer su na Ustavnom sudu uspjele srušiti diskriminatorne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, naša Nataša Božić Šarić razgovarala je s predsjednicom Udruge Sjena Suzanom Rešetar i Sabinom Lončar, bivšom predsjednicom Udruge i aktivnom članicom.
"Pravni i epohalni iskorak"
"Imamo popriličan broj članova i jako smo ponosni na njih. Svima im zahvaljujem na podršci i što su uvijek tu za nas. Gornji vrh koji najviše poteže su osobe koje se najlakše mogu organizirati jer svi imamo djecu s teškoćama ili osobe s invaliditetom. Napravili smo pravni i epohalni iskorak na što smo vrlo ponosne", govori Suzana Rešetar.
Navodi da su ponekad zakoni, odluke i pravilnici u Hrvatskoj demotivirajući: "Pitate se ima li to sve smisla i do kada ćemo sve to raditi, kada će agonija koja se vrši nad ovom populacijom prestati. To se vrlo brzo promijeni jer si ne možemo priuštiti tu komotnost da razmišljamo da sve pustimo niz vodu i da nećemo biti koji ćemo braniti interese i prava naše djece i naših osoba s invaliditetom."
Odluku USUD-a komentirao je danas ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić te rekao da nema problema s isprikom i ostavkom, ali da je podigao standard za osobe s invaliditetom.
"Piletić više ne bi trebao biti ministar"
Njegovu izjavu komentirala je i Sabina Lončar: "Tu situaciju mogu usporediti sa situacijom kada muškarac udari ženu iz ljubavi. Upravo je on to danas napravio - u najboljoj vjeri je donio zakon koji je ugrozio na tisuće života osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Njegova izjava je skandalozna i sramotna. Smatram da smo ga od jučer trebali prestati zvati ministrom, on to ne bi trebao više biti."
"Ova odluka znači da se borba uvijek isplati. Uvijek postoji način i moramo se boriti. Nismo mi tu bitni kao roditelji, bitna su djeca koja će poslije nas ostati nezaštićena, naša je obaveza kao roditelja, ljudi da učinimo sve da imaju dostojanstven život i onda kada nas ne bude", dodaje.
"Zatražite prava za svoju djecu"
Što nakon odluke?
"Odmah ćemo predati zahtjev za dodjeljivanjem osobne asistencije našoj djeci i naravno obavijestit ćemo javnost i sve naše članove, članove naše populacije da to naprave. Zatražite prava za svoju djecu, osobe s invaliditetom jer konačno je Ustavni sud potvrdio ono što mi već godinama govorimo - da je ovaj zakon u velikom dijelu diskriminatoran", govori Rešetar.
Koliko osoba koje su bile diskriminirane stječe pravo na osobnog asistenta?
"Ako pogledamo dio obitelji gdje je roditelj njegovatelj ili njegovatelj svom djetetu ili njegovanoj osobi, govorimo o oko šest tisuća korisnika. Oni s ovom odlukom imaju pravo zatražiti osobnu asistenciju", odgovorila je.
"Zbog zakona nije imala pravo na neovisan život"
Kći Sabine Lončar punoljetna je, a njena majka nam je ispričala što za nju znači ovakva odluka: "Ona ima 24 godine i separacija između roditelja i djeteta u toj dobi se već trebala dogoditi. Ona je djevojka koja nekada želi provesti i vrijeme bez mame, otići s nekim drugim na kavu, u kino, na sport i znači joj taj neovisan život na koji ima pravo. Zbog ovakvih zakona do sada na to nije imala pravo."
Rešetar navodi da ako netko treba cjelodnevnu osobnu asistenciju da mu se to mora i omogućiti: "To je smisao zakona, ali i socijalne države."
"Ministarstvo bi trebalo iznijeti priopćenje prema Hrvatskim zavodima za socijalni rad. Hoće li dolaziti do zapinjanja u provedbi? Vjerujem da hoće. Hoćemo li reagirati? Reagirat ćemo", govori Rešetar te dodaje da će se Udruga posavjetovati sa svojim pravnim timom kako bi se za osobe, koje nisu zbog zakona mogle ostvariti svoje pravo na asistenta, izborila naknada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare