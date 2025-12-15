Premijer Plenković osvrnuo se na 19. ubojstvo žene u Hrvatskoj ove godine pozvavši sudove da iskoriste sve alate koji su im dani. "Ja ih pozivam da šalju poruke da je obrazac takvog ponašanja koji završava femicidom - potpuno neprihvatljiv."
Nakon što je osudio slučaj teškog ubojstva žene u Bedekovčini koji je u Kaznenom zakonu normiran kao femicid, a kojeg je počinio nasilnik s četiri kaznene prijave za nasilničko ponašanje, naglasio je da smo jedna od pet članica EU-a koji takvo rodno uvjetovano ubojstvo definirali kao femicid.
"Ono što je zabrinjavajuće je da smo imali evidentiranog zlostavljača koji sustav treba spriječiti da od tog višestrukog evidentiranog zlostavljača postane ubojica. Zato pozivam sudove da iskoriste alate koje smo dali. Najstrože kazne. Najstrože mjere."
Kaznena politika, govori, ima svoja dva čekića.
Dva čekića kaznene politike
"Jedan je penalna politika - kad nešto napraviš kao kazneno djelo da služiš kaznu dugo da ti i onaj koji bi te htio slijediti - zna to. Ta penalna politika ima i preventivni mehanizam. Da ne bi netko drugi, neki divljak, neki zlostavljač napravio istu stvar. Zato te kazne moraju biti gore, a nema te mjere koju nismo poduzeli", rekao je.
Naglašava: "Nema što nismo napravili. Vodili smo intenzivan i blizak dijalog sa svim udrugama koje su se bavile zaštitama žrtva od nasilja, naročito žena i djece. Nastojali smo, uz ministra Božinovića i ostale, popuniti taj lanac međusobne komunikacije između različitih institucija i resora koji su nekad bili u silosima. A same udruge koje prate žrtvu od prvog dana do potpune rehabilitacije su imali cijelu sliku.
"Zato smo napravili protokole, mehanizme i zakone i stoga očekujemo od svih institucija da u punini iskoriste alate koji su na raspolaganju. Nažalost, uvijek ima onih koji se većini ljudi ponašaju na potpuno nenormalan način i ja to mogu osuditi", ali...
"Nema te države, mehanizma koji će u potpunosti iskorijeniti takve situacije", zaključio je premijer i dodao da su napravili više nego "itko prije", rekao je. Dodaje:
"Da li sudovi u punini to koriste kada određuju kazne... Tu ja mislim da trebaju pokazati više hrabrosti i odvažnosti. Ja ih pozivam da šalju poruke da je obrazac takvog ponašanja koji završava femicidom - potpuno neprihvatljiv."
