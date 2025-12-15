Možemo! traži izvanrednu saborsku sjednicu o femicidu

„Jučer je u Hrvatskoj ubijena još jedna žena, što je 19. žena ove godine. Ubio ju je čovjek koji je imao dvoznamenkasti broj prijava za nasilje u obitelji, a obitelj je bila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb koji je nadzor ukinuo kada su zaključili da su stvari dovoljno ok. Načelnik općine u kojoj je nesretna žena ubijena jučer je rekao da nije bilo nikakvih znakova kojima bi se moglo predvidjeti ovakva tragedija, a ako je bio dvoznamenkasti broj prijava za nasilje, možemo samo zaključiti koliko je puta ta žena bila pretučena”, rekla je Ivana Kekin (Možemo!).