U MOL-ovoj rafineriji nafte u mađarskom gradu Százhalombatta jučer navečer buknuo je požar, a lokalno stanovništvo prijavilo je i snažnu eksploziju te velik oblak dima.
Požar brzo lokaliziran
Oglasio se i gradonačelnik Százhalombatte, Mihály Vezér, koji je na društvenim mrežama podijelio priopćenje kompanije.
"Ovim putem želimo Vas obavijestiti da je u ponedjeljak navečer, 20. listopada 2025., izbio požar u pogonu AV3 rafinerije Dunai MOL-a.
Vatrogasna služba MOL-a odmah je započela intervenciju nakon dojave, te je u kratkom roku uspjela lokalizirati požar, a radovi na području su i dalje u tijeku. Jak dim nastao tijekom gašenja požara bio je vidljiv iz više naselja u okolici.
U požaru nitko nije ozlijeđen, a okolna naselja nisu bila ugrožena. Službene i interne istrage su u tijeku radi utvrđivanja uzroka nesreće. MOL čini sve kako bi se siguran rad pogona uspostavio u najkraćem mogućem roku", stoji u objavi.
Reakcija službi
Sanacija u tijeku
Prvi su na mjesto događaja stigli vatrogasci iz same rafinerije. Slučaj je tretiran najvišim stupnjem uzbune, a u pomoć su pozvani profesionalni vatrogasci iz Érda, Törökbálinta, Szigetszentmiklósa i Budimpešte.
Na teren su upućeni i mobilni laboratorij za zaštitu od katastrofa, kemijski kontejner te kontejner s prahom i pjenom. Do jutros požar je stavljen pod kontrolu, no sanacija je i dalje u tijeku.
Stanovnici čuli eksploziju
Prema izvješćima iz okolice, nesreći je prethodila snažna eksplozija, nakon koje se nadvio gusti dim, a potom su se oglasile sirene.
"Prije petnaest minuta probudili smo se na to da je eksplodirao jedan od Molovih pogona pored nas. Nebo je crveno od plamena", napisao je sinoć jedan od mještana za portal Bors.
Incident se dogodio i ranije ove godine
Rafinerija Dunai, koja je s radom započela 1965. godine, jedno je od najvažnijih postrojenja za preradu nafte u Mađarskoj. Unutar pogona djeluje i vlastita vatrogasna služba koja prva intervenira u ovakvim situacijama.
Posljednji sličan incident zabilježen je u srpnju ove godine, kada se iz postrojenja dizao crni dim zbog kvara na tehnološkoj opremi, što je zahtijevalo pojačano spaljivanje plina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
