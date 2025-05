Plenković o kritikama oporbe zbog tajminga afere Hipodrom: “Neka pokrenu još jednu inicijativu za smjenu državnog odvjetnika”

Podijeli :

U Okučanima se danas održava središnje obilježavanje 30. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Bljesak kojom je oslobođena zapadna Slavonija, a državni vrh položio je vijence kod "Kocka vedrine".

Ondje je i premijer Andrej Plenković koji je tom prilikom dao izjavu medijima.

Zahvalio je svim hrvatskim braniteljima i ministru branitelja na dostojanstvenom obilježavanju ove obljetnice.

Čestitao je i Međunarodni praznik rada.

“Nastavit ćemo podizati standard građana”, kazao je podsjetivši na gospodarske i socijalne uspjehe Vlade kojoj je na čelu.

U Okučanima je danas i predsjednik države Zoran Milanović.

“Pozdravili smo se normalno”, kaže o današnjem njihovom susretu Plenković.

Sastanak Vijeća za obranu održat će se u drugoj polovici svibnja, kazao je. “Poslali smo u Ured predsjednika Nacrt strategije obrane i razvoja oružanih snaga”, dodao je premijer rekavši da se s Milanovićem vidio i u Rimu.

“Sastat ćemo se nakon lokalnih izbora”, dodao je.

Komentirajući primjedbe oporbe o tajmingu uhićenja u aferi Hipodrom kaže: ” Tajming čudan? Ne znam, neka pokrenu još jednu inicijativu za smjenu državnog odvjetnika, to je najbolji odgovor,” kaže Plenković.

Premijer kaže kako nema puno informacija o toj aferi jer je bio proteklih dana bio u Varšavi i Valenciji.

“Pa nisam do kraja uspio pratiti detalje, ali očito da je poslovanje tamo bilo više nego dvojbeno, a hoće li biti odgovornih, to će utvrditi sam proces. Pozivati se stalno na tajming je po meni smiješno. Da je slučajno to bio netko tko prirpada državnoj firmi ili je iz HDZ-a, oni bi svi već imali po 20 presica i zahtijevali bi ne znam kakav progon. Nema nikakve veze je li počinjeno neko kazneno djelo dan uoči izbora, nakon izbora ili prije ,a organi gonjenja, državno odvjetnišvo i policija, su za to saznali nedavno. Koliko ja shvaćam, cijeli ovaj proces, slučaj, pokrenuo je odvjetnik Nobilo, koji je inače poznati HDZ-ovac, je li tako?”, rekao je ironično Plenković.

