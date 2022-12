Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi u utorak u posjetu Republici Albaniji i sudjeluje na sastanku na vrhu EU-a – zapadni Balkan.

Dajući izjavu nakon sastanka Andrej Plenković komentirao je zaključke sastanka, kao i poruke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću:

“Pozvan je da se Srbija treba svrstavati uz vanjskopolitičko stajalište EU-a, osobito pakete sankcija. On uvijek govori o unutarnjim stvarima koje se odnose na Rusiju, ali i da osuđuju agresiju na Ukrajinu.”

Ključno je jačati demokraciju i pluralizam, dodao je Plenković.

Prokomentirao je pad MIG-a kod Slatine:

“Maloprije sam razgovarao s Banožićem koji se vozi na mjesto nesreće. Oba pilota su živa, jedan je ozlijeđen. Radilo se o redovitom letu, riječ je očito o tehničkom kvaru, ali istraga će utvrditi.”

“Sve prijetnje doživljavam ozbiljno”

Dotaknuo se i lažnih prijetnji bombom koje su u ponedjeljak stigle na adrese niza institucija:

“Ministar Božinović je oko toga dao izjave, pokušava se utvrditi odakle je to došlo. Ima ljudi koji očito lažno uznemiruju javnost i za to ih treba kazniti. Sve to doživljavam ozbiljno. Bilo je niz situacija gdje govorimo o ozbiljnim sigurnosnim prijetnjama koje više nisu iznimke, nego kontinuirane.”

Izrazio je sućut obitelji i prijateljima umirovljenog generala Pavla Miljavca.

“General Miljavac koji je bio ministar i načelnik, dao je velik doprinos Hrvatskoj. Često smo surađivali. Šteta je da je ovako naglo i rano preminuo.”

Što se tiče obuke ukrajinskih vojnika, promjena nema. “Sve je u skladu s procedurama i Ustavom”, zaključio je premijer.

