Plenković o požaru Vjesnika: "Nije Vlada zapalila zgradu"

Premijer Andrej Plenković boravi u Dubrovniku. Komentirao je požar Vjesnika.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković je u Dubrovniku gdje je najavljena sjednica Vijeća za upravljanje razvojem turizma.
Premijer Plenković je dao izjavu uoči sjednice, a komentirao je požar zgrade Vjesnika. Zapalila su ga dva mladića. Vlasti kažu da je zgrada imala zaštitare i protupožarnu zaštitu i kamere, piše Dnevnik.hr.
Na pitanje što to govori o stanju države kaže: "O stanju u državi to ne govori ništa. Baš ništa. Ne znam na što mislite. Vi mene pitate šta to govori o stanju države? To s tim nema veze".
Na konstataciju novinarke Dnevnika Nove TV Paule Klaić Saulačić da je zgrada državna i da je sada prijetnja ljudima, a da su vatrogasci konstatirali da zgrada nema protupožarnu zaštitu, i što nam to govori, premijer odgovara:
"Dogodio se požar, istraga je u tijeku. Kako su oni i zašto ušli u zgradu, zapalili, to će utvrditi istraga, što se tiče vlasništva, dio je u državnom vlasništvu, ona je imala upravitelja, zaštitarsku službu, osiguranje, kako su oni ušli u zgradu, utvrdit će istraga.
Nikome nije drago da se tako nešto dogodilo. Važno je da nema žrtava. Stručnjaci će procijeniti u kakvom je stanju zgrada..."
Na pitanje je li o tome razgovarao s Bačićem i je li mu objasnio zašto se unutra skladištila imovina iz Sabora i Porezni arhivi kaže: "Što vi mislite da od ponedjeljka navečer nisam s njim razgovarao o toj temi. Šta mislite da mi pričamo viceve. Vi ste postavili pitanje što to govori o stanju države. Što vi inzistirate na tome? Nije to prvi požar. Nije Vlada zapalila zgradu. Nebitno što ljudi na terenu kažu o požaru".
Uslijedilo je pitanje novinara o planu Amerike za mir u Ukrajini. Plenković kaže da taj plan nije pravedan i da bi taj plan nagradio agresiju. "Treba vidjeti što o tome misli Ukrajina".
