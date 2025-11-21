Oglas

Što to govori o stanju države?

Plenković o požaru Vjesnika: "Nije Vlada zapalila zgradu"

21. stu. 2025. 16:26
Andrej Plenković
Igor Kralj/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković boravi u Dubrovniku. Komentirao je požar Vjesnika.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković je u Dubrovniku gdje je najavljena sjednica Vijeća za upravljanje razvojem turizma.

Premijer Plenković je dao izjavu uoči sjednice, a komentirao je požar zgrade Vjesnika. Zapalila su ga dva mladića. Vlasti kažu da je zgrada imala zaštitare i protupožarnu zaštitu i kamere, piše Dnevnik.hr.

Na pitanje što to govori o stanju države kaže: "O stanju u državi to ne govori ništa. Baš ništa. Ne znam na što mislite. Vi mene pitate šta to govori o stanju države? To s tim nema veze".

Na konstataciju novinarke Dnevnika Nove TV Paule Klaić Saulačić da je zgrada državna i da je sada prijetnja ljudima, a da su vatrogasci konstatirali da zgrada nema protupožarnu zaštitu, i što nam to govori, premijer odgovara:

"Dogodio se požar, istraga je u tijeku. Kako su oni i zašto ušli u zgradu, zapalili, to će utvrditi istraga, što se tiče vlasništva, dio je u državnom vlasništvu, ona je imala upravitelja, zaštitarsku službu, osiguranje, kako su oni ušli u zgradu, utvrdit će istraga.

Nikome nije drago da se tako nešto dogodilo. Važno je da nema žrtava. Stručnjaci će procijeniti u kakvom je stanju zgrada..."

Na pitanje je li o tome razgovarao s Bačićem i je li mu objasnio zašto se unutra skladištila imovina iz Sabora i Porezni arhivi kaže: "Što vi mislite da od ponedjeljka navečer nisam s njim razgovarao o toj temi. Šta mislite da mi pričamo viceve. Vi ste postavili pitanje što to govori o stanju države. Što vi inzistirate na tome? Nije to prvi požar. Nije Vlada zapalila zgradu. Nebitno što ljudi na terenu kažu o požaru".

Uslijedilo je pitanje novinara o planu Amerike za mir u Ukrajini. Plenković kaže da taj plan nije pravedan i da bi taj plan nagradio agresiju. "Treba vidjeti što o tome misli Ukrajina".

andrej plenkovi požar vjesnik vjesnikov neboder zagreb zgrada vjesnika

