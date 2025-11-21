Plenković o požaru Vjesnika: "Nije Vlada zapalila zgradu"

Na pitanje je li o tome razgovarao s Bačićem i je li mu objasnio zašto se unutra skladištila imovina iz Sabora i Porezni arhivi kaže: "Što vi mislite da od ponedjeljka navečer nisam s njim razgovarao o toj temi. Šta mislite da mi pričamo viceve. Vi ste postavili pitanje što to govori o stanju države. Što vi inzistirate na tome? Nije to prvi požar. Nije Vlada zapalila zgradu. Nebitno što ljudi na terenu kažu o požaru".