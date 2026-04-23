Plenković okupio ministre: "Teško nam je pobrojiti sve što smo napravili"

Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na sjednici Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.
Premijer Andrej Plenković u svojem se uvodnom govoru na početku sjednice osvrnuo na 81. obljetnicu proboja logoraša iz Spomen-područja Jasenovac: "Bila je to prigoda da kao članovi izaslanstva Vlade i, naravno, kolege iz Hrvatskog sabora i drugih institucija još jednom osudimo zločine ustaškog režima i izrazimo pijetet žrtvama."
"Restauriran je Bogdanovićev spomenik Kameni cvijet, uređen je središnjii krug, a bit će još investicija. Naš je cilj graditi tolerantno i uključivo društvo koje dobro poznaje vlastitu povijest, bolne stranice hrvatske povijesti 20. stoljeća, osobito posljedice totalitarnih režima koje su toliko zla počinile hrvatskom narodu.", rekao je Plenković i apelirao na ravnatelje škola da što više učenika posjeti Jasenovac kako bi se od najranijih dana educirali o strahotama tijekom Drugog svjetskog rata, prenosi Dnevnik.hr.
Potom je osvrnuo i na posjete brojnim lokalnim zajednicama u proteklim danima i pritom skrenuo pozornost na dvojicu ministara - znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa te mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, ujedno i potpredsjednika Vlade.
"Moramo onaj slajd s brojem vrtića kojeg smo sagradili, uredili, opremili ili dogradili stalno držati ovdje kako bi ljudi vidjeli raspon investicije od 3,2 milijarde eura. Nama je već teško pobrojiti sve što smo napravili pa je dobro da to osvijestimo u svim krajevima Hrvatske", istaknuo je Plenković.
"Mislim da bi trebalo dati na važnosti obilaznicu Nedelišća - to je 6,2 kilometara duga ravna cesta koja spaja Čakovec i Varaždin te ih praktički pretvara u jednu poslovnu zonu. Mislim da ćemo u sljedećih nekoliko godina završiti sve projekte, uključujući i spajanje Dubrovnika sa Stonom", kazao je premijer.
Ustvrdio je da su sve to posljedice politike jednakog regionalnog razvoja: "Stoga čestitam na donošenju Zakona o regionalnom razvoju, koji je zapravo ogledalo najuspješnije politike u proteklih desetak godina i nastavak hvatanja drugih zemalja unutar Europske unije."
Vlada će na svojoj drugog sjednici ovoga tjedna donijeti odluke o sklapanju ugovora o dobavi i opskrbi geotermalnom vodom za potrebe Nacionalne dječje bolnice, o doprinosu Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) za nastavak projekta reformi politike razvojne suradnje, kao i o davanju zamjenskih nekretnina Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji.
Na dnevnom redu je, između ostalog, i nastavak potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan RH uz određivanje takvih projekata te prijedlog Uredbe o postupku davanja u zakup državnih nekretnina organizacijama civilnog društva.
