Plenković ponovno izabran za potpredsjednika IDC-CDI

"Hrvatska - danas članica NATO-a i Europske unije, a uskoro i OECD-a, tim naporima pridonosi vjerodostojnošću i teško stečenim iskustvom države koja je obranila svoju slobodu i izgradila otpornu demokraciju", poručio je Plenković, dodavši da je u skladu s vrijednostima unutar IDC-CDI zajednice, spreman oblikovati političke odgovore na aktualne globalne izazove, stoji u priopćenju.