"Ja ne mogu govoriti u ime ukrajinskih vlasti, ali vodeći računa o tome da je Hrvatska zemlja koja je bila žrtve velikosrpske Miloševićeve agresije, koja je imala privremeno okupirana područja koja je vratila nazad u svoj ustavnopravni poredak, ovakav plan, koji bi de facto nagradio agresiju, ... to bi bilo po meni za Ukrajinu i interese ukrajinskog naroda loše, nemam tu nikakvih dilema", istaknuo je Plenković.