SLUŽBENI POSJET

Plenković: Potpora sjevernomakedonskoj predsjednici na putu za EU

Hina
24. ožu. 2026. 17:27
Andrej Plenković, Gordana Siljanovska-Davkova
Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je u Zagrebu potporu na putu za EU Sjevernoj Makedoniji, zemlji koja je već više od dvadeset godina kandidat za članstvo, prigodom službenog posjeta predsjednice Gordane Siljanovske-Davkove Hrvatskoj.

Nakon godina grčke blokade koja je uklonjena tek promjenom imena države u Sjeverna Makedonija kako bi se ono razlikovalo od grčke pokrajine, Skoplju je na europski put stala Bugarska.

Plenković je ponovio "snažnu potporu početku pregovora te naglasio da je Hrvatska i dalje spremna pomagati u prijenosu svojih znanja i iskustava u tom procesu", ističe se u priopćenju iz vlade.

Siljanovska-Davkova ranije je na susretu s predsjednikom Zoranom Milanovićem kazala kako se njezinoj zemlji neprestano postavljaju novi uvjeti i zahtjevi koji nemaju veze s kopenhaškim kriterijima, ističući kako je to "izravno upletanje u unutarnje poslove jedne suverene države".

Plenković i gošća iz Skoplja razgovarali su i o sigurnosnim, gospodarskim i energetskim posljedicama sukoba na Bliskom istoku, kao i o suradnji u okviru NATO-a.

Ostale teme bila su bilateralna suradnja, daljnje jačanje partnerskih odnosa dviju država, kao i uzajamna zaštita manjina koja je, kako je ocijenjeno, na visokoj razini.

"Kada je riječ o gospodarskoj suradnji, naglašen je kontinuiran rast robne razmjene posljednjih godina. Potencijal za razvijanje suradnje postoji u brojnim područjima, od prometa, infrastrukture i energetike do obrambene, farmaceutske i prehrambene industrije, poljoprivrede i IT sektora", dodaje se u priopćenju.

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ