Plenković: Žene čine naše društvo boljim i snažnijim!

Premijer Andrej Plenković uputio je u nedjelju čestitku u povodu Međunarodnoga dana žena, 8. ožujka, istaknuvši da svojim djelovanjem one čine društvo boljim i snažnijim te poručivši da je Vlada ustrajna u osudi i suzbijanju svakog oblika diskriminacije žena.

"Uime Vlade RH i svoje osobno, svim ženama od srca čestitam Međunarodni dan žena! Svojim djelovanjem, inovativnošću i utjecajem, žene čine naše društvo boljim i snažnijim", napisao je premijer u čestitki na društvenoj mreži X.

Ustrajni smo, dodao je, u promicanju ravnopravnosti i veće zastupljenosti žena u politici, kao i u upravljačkim pozicijama u korporativnom svijetu i državnim institucijama.

"Odlučni smo u osudi i suzbijanju svakog oblika diskriminacije žena, a posebno u borbi protiv nasilja nad ženama", naglasio je.