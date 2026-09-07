Revolt građana je uspio: Šef tvrtke zadužene za sanaciju otpada iz Gospića potvrdio za N1 da odustaje od obrade u Zaprešiću

'Ok. Hvala na informaciji. Svakako smo (ako vam već jučer nisam rekao) odustali od voženja u Zaprešić. Mislim da sam rekao, ali ako nisam, sad imate info. Fondu smo poslali drugu metodologiju, ako je ne prihvate, odustat ćemo od ugovora! Više volimo Zaprešić nego posao! Hvala na trudu, javljanju'."