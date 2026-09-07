ZAOKRET
Revolt građana je uspio: Šef tvrtke zadužene za sanaciju otpada iz Gospića potvrdio za N1 da odustaje od obrade u Zaprešiću
Tabak grupa, koja u Zaprešiću ima pogon za reciklažu plastike, odabrana je za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada pohranjenog u velikim vrećama, koji je tvrtka Tipos Resurs Josipa Šinceka ostavila u silosu u Gospiću, ali uskoro bi mogao uslijediti zaokret.
Direktor tvrtke Ivan Tabak je za našoj Katarini Plantak potvrdio da se čeka termin za sastanak s Fondom sutra ili prekosutra te da je njegova tvrtka odustala od obrade u Zaprešiću.
"Tražit ćemo da nam se dozvoli sanacija na licu mjesta. Ako odbiju, onda odustajemo od ugovora."
Riječ je o prvoj fazi sanacije, a Tabak grupa javila se i na natječaj za zbrinjavanje oko 4500 tona otpada razasutog po dvorištu silosa, za koji ponude još nisu odabrane.
Plan da se dio otpada iz Gospića doveze u Zaprešić izazvao je, međutim, nezadovoljstvo dijela tamošnjih građana. U Facebook grupi Zaprešić online organizirali su se i najavili mogućnost blokiranja kamiona koji bi prevozili otpad iz Gospića. Tabak grupa posao zbrinjavanja 650 tona otpada naplatit će gotovo 450.000 eura s PDV-om.
Direktor tvrtke Ivan Tabak tijekom vikenda poručio je da otpad neće biti samo skladišten u Zaprešiću, nego će biti izvezen na 15 lokacija. Takvo objašnjenje nije umirilo građane.
Zaprešićanka Tamara Carević objavila je prepisku s Tabakom, iz koje proizlazi da tvrtka odustaje od dovoženja otpada u Zaprešić, a moguće i od samog ugovora ako Fond za zaštitu okoliša ne prihvati novu metodologiju.
"Poslala sam poruku Ivanu Tabaku u kojoj sam rekla da građani grada Zaprešića neće dozvoliti ulazak niti jednog kamiona u grad Zaprešić. I to da se ozbiljno pripremamo da ih zaustavimo! Ovo je njegov odgovor:
'Ok. Hvala na informaciji. Svakako smo (ako vam već jučer nisam rekao) odustali od voženja u Zaprešić. Mislim da sam rekao, ali ako nisam, sad imate info. Fondu smo poslali drugu metodologiju, ako je ne prihvate, odustat ćemo od ugovora! Više volimo Zaprešić nego posao! Hvala na trudu, javljanju'."
Carević je dodala da ne zna što će se sa sigurnošću događati te naglasila da stoji iza svega što napiše, ali da ne jamči za istinitost Tabakovih izjava.
Tijekom noći na ulazima u Zaprešić, ali i uz pogon tvrtke, pojavili su se transparenti s porukama da otpad neće završiti u Zaprešiću i Petrovaradinskoj ulici.
Tabak grupa u ponudi je morala opisati cjelokupan proces kojim namjerava zbrinuti otpad. Naknadna promjena metodologije značila bi izmjenu ponude nakon isteka roka i njezine predaje, što se u pravilu ne može učiniti.
Za posao zbrinjavanja 650 tona otpada Tabak grupa ponudila je nižu cijenu od konzorcija CE-Z-AR-a i Saubermachera. Istodobno je za zbrinjavanje znatno veće količine razasutog otpada Tabak grupa ponudila cijenu od 4,5 milijuna eura, dok je konzorcij predvođen CE-Z-AR-om Petra Pripuza za isti posao ponudio 10,97 milijuna eura s PDV-om.
U međuvremenu su vijećnici SDP-a i Možemo od Grada Zaprešića, na čijem je čelu HDZ-ov Željko Turk, zatražili sve pojedinosti o poslu. Traže informacije o tome koliko bi otpada trebalo biti dovezeno u Zaprešić, na koji bi se način obrađivao, koje su mjere protupožarne zaštite te ostale detalje vezane uz postupak zbrinjavanja.
Zatražili su i sazivanje zbora građana te dolazak predstavnika tvrtke koji bi građanima trebali predstaviti sve pojedinosti posla kako bi, kako navode, mogli donositi informirane odluke.
Na Markovom trgu se održao sastanak na kojem je i gradonačelnik Zaprešića. No, nije poznato o čemu se razgovaralo iza zatvorenih vrata.
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