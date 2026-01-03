Počinje hrvatski skijaški tjedan: Kilometarske kolone na Bregani, ali i na Bajakovu

Na graničnom prijelazu Bregana kolona je duga oko kilometar, no to je kolona u pokretu s nekim povremenim zastojima. Unatoč tomu što je Hrvatska u Schengenu, gužve se stvaraju jer je Slovenija, uoči Božića, produljila unutarnji nadzor schengenske granice s Hrvatskom i Mađarskom do 21. lipnja. Slovenija od 2023. svakih šest mjeseci produljuje nadzor na granicama radi povećane sigurnosti, a policija na prijelazima nasumično zaustavlja i pregledava vozila.