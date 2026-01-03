Oglas

Počinje hrvatski skijaški tjedan: Kilometarske kolone na Bregani, ali i na Bajakovu

N1 Info
03. sij. 2026. 16:55
03.01.2026., Zagreb, Pocetak skijaskog tjedna i kraj blagdana napravilo je guzvu na granicnom prijelazu Bregana Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Na graničnom prijelazu Bregana stvorila se kolona vozila, ponajprije zbog produljenog unutarnjeg nadzora slovenske policije na schengenskoj granici, uz pojačan promet zbog bijelog tjedna i povratka s blagdana. Čeka se i na ulazu u Hrvatsku iz Srbije, na Bajakovu. Dodatne teškoće vozačima stvaraju zimski uvjeti i skliski kolnici

Danas se na prijelazu iz bosanskohercegovačke Gradiške i Stare Gradiške u Hrvatskoj čekalo i više od 4 sata. I dok su na hrvatskoj strani funkcionirala uglavnom četiri ulaza, zagušenje prometa nastalo je s druge strane rijeke Save. Naime, u Gradiški se granični prijelaz nalazi u samom središtu grada. Kolone su bile višekilometarske, piše HRT.

"Možda 4-5 sati vozim do Graza, ali nekad treba isto toliko da se pređe granični prijelaz, rekla je jedna gospođa.

Počinje hrvatski skijaški tjedan – kolone na Bregani

Na graničnom prijelazu Bregana kolona je duga oko kilometar, no to je kolona u pokretu s nekim povremenim zastojima. Unatoč tomu što je Hrvatska u Schengenu, gužve se stvaraju jer je Slovenija, uoči Božića, produljila unutarnji nadzor schengenske granice s Hrvatskom i Mađarskom do 21. lipnja. Slovenija od 2023. svakih šest mjeseci produljuje nadzor na granicama radi povećane sigurnosti, a policija na prijelazima nasumično zaustavlja i pregledava vozila.

Početak hrvatskog bijelog tjedna dodatno povećava promet, s obzirom na to da su Hrvatima i dalje najzanimljivija skijališta u Italiji, Sloveniji i Austriji, dok se dio putnika vraća kućama nakon blagdana. HAK upozorava na otežane uvjete na cestama – kolnici su skliski, osobito u gorskim predjelima i unutrašnjosti, a mjestimice pada snijeg.

Zbog zimskih uvjeta na pojedinim cestama u Lici zabranjen je promet za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez propisne zimske opreme. Vozačima se savjetuje da ne kreću na put bez obvezne zimske opreme, da drže sigurnosni razmak i prilagode brzinu uvjetima na cesti, javila je Marisabel Majić.

