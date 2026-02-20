Oglas

2007. godište

Podignuta optužnica za Vjesnik protiv dvojice maturanata, ostaju u istražnom zatvoru?

N1 Info
20. velj. 2026. 16:15
Vjesnik
N1/Mateo Keller

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu podignulo optužnicu protiv dvojice 18-godišnjih maturanata zbog požara u zgradi Vjesnika

Optužnicom se mladiće, obojicu hrvatskih državljana rođenih 2007. godine, tereti da su 17. studenog 2025. zajedno i po dogovoru izazvali požar. Navodi se da je na 15. katu zgrade prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugookrivljenik je potom zapalio jedan papir iz te kutije te ga zapaljenog vratio unutra.

Ostaju u istražnom zatvoru?

Zbog takvog postupanja obojice okrivljenika vatra se naglo proširila i zahvatila više katova zgrade, koji su u potpunosti uništeni. Time je, prema navodima tužiteljstva, prouzročena materijalna šteta velikih razmjera.

Državno odvjetništvo je  predložilo i produljenje istražnog zatvora u domu za obojicu okrivljenika. Kao razlog za takav prijedlog navodi se opasnost od ponavljanja kaznenog djela.

optužnica za vjesnik požar vjesnika vjesnik

