Podignuta optužnica za Vjesnik protiv dvojice maturanata, ostaju u istražnom zatvoru?

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu podignulo optužnicu protiv dvojice 18-godišnjih maturanata zbog požara u zgradi Vjesnika
Optužnicom se mladiće, obojicu hrvatskih državljana rođenih 2007. godine, tereti da su 17. studenog 2025. zajedno i po dogovoru izazvali požar. Navodi se da je na 15. katu zgrade prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugookrivljenik je potom zapalio jedan papir iz te kutije te ga zapaljenog vratio unutra.
Ostaju u istražnom zatvoru?
Zbog takvog postupanja obojice okrivljenika vatra se naglo proširila i zahvatila više katova zgrade, koji su u potpunosti uništeni. Time je, prema navodima tužiteljstva, prouzročena materijalna šteta velikih razmjera.
Državno odvjetništvo je predložilo i produljenje istražnog zatvora u domu za obojicu okrivljenika. Kao razlog za takav prijedlog navodi se opasnost od ponavljanja kaznenog djela.
