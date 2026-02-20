Podignuta optužnica za Vjesnik protiv dvojice maturanata, ostaju u istražnom zatvoru?

Optužnicom se mladiće, obojicu hrvatskih državljana rođenih 2007. godine, tereti da su 17. studenog 2025. zajedno i po dogovoru izazvali požar. Navodi se da je na 15. katu zgrade prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugookrivljenik je potom zapalio jedan papir iz te kutije te ga zapaljenog vratio unutra.