Hrvatski olimpijski odbor nakon afera: Organizirana kampanja dezinformiranja neće nas zaustaviti!

"Dok se u javnom prostoru plasiraju konstrukcije i neistine, Hrvatski olimpijski odbor svakodnevno obavlja svoj posao jednako odgovorno, profesionalno i predano kao i dosad. Svi programi odvijaju se prema planu, nacionalni sportski savezi imaju punu potporu Hrvatskog olimpijskog odbora, a hrvatski sportaši dobivaju sve što im je potrebno za pripreme i nastupe na najvećim međunarodnim natjecanjima", poručuju iz HOO-a.