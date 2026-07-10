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"NARUŠAVAJU NAM UGLED"

Hrvatski olimpijski odbor nakon afera: Organizirana kampanja dezinformiranja neće nas zaustaviti!

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N1 Info
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10. srp. 2026. 16:07
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Hrvatski olimpijski odbor
Davor Puklavec/PIXSELL

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) priopćio je da je posljednjih mjeseci izložen, kako navodi, "kontinuiranoj kampanji" objavljivanja netočnih i tendenciozno interpretiranih informacija kojima je cilj narušiti ugled institucije i njezina glavnog tajnika. Iz HOO-a odbacuju tvrdnje o nezakonitom radu te poručuju da će nastaviti redovito obavljati svoje zadaće.

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Povod priopćenju, kako navode iz HOO-a, posljednje su medijske objave prema kojima je Hrvatski olimpijski odbor platio sastanak regionalnih olimpijskih odbora koji navodno nije održan.

"Takva je tvrdnja potpuno neistinita. Sastanak je održan, o njemu postoji potpuna dokumentacija, fotografije, službeni programi i potvrde sudionika iz više nacionalnih olimpijskih odbora", poručili su iz HOO-a.

Pokušaji diskreditacije

Dodaju da, prema njihovu stajalištu, nije riječ o izoliranom slučaju, nego o obrascu u kojem se informacije izvlače iz konteksta, prešućuju činjenice ili iskrivljuju okolnosti.

Iz HOO-a također ističu da ih zabrinjava što su se, kako tvrde, takvi pokušaji diskreditacije intenzivirali uoči izbora za novo vodstvo Hrvatskog olimpijskog odbora.

"Vremenski slijed i sadržaj objava ostavljaju vrlo malo prostora za zaključak kako je riječ o slučajnosti. Jasno je kako je cilj stvoriti negativnu percepciju HOO-a i kompromitirati osobe koje vode proces stabilizacije i uređenja sustava", navodi se u priopćenju.

Hrvatski olimpijski odbor tvrdi i da raspolaže informacijama koje upućuju na koordinirano širenje neistinitih tvrdnji te da su s tim, kako navode, upoznata nadležna državna tijela.

"Hrvatski olimpijski odbor raspolaže informacijama i saznanjima koja upućuju na koordinirano širenje neistinitih tvrdnji i pokušaje nanošenja štete ugledu institucije. S relevantnim okolnostima upoznata su nadležna državna tijela, koja će u okviru svojih zakonskih ovlasti utvrditi sve činjenice i poduzeti mjere ako za to budu postojale zakonske pretpostavke", priopćili su.

U priopćenju ističu da se rad Hrvatskog olimpijskog odbora odvija redovito te da svi programi i projekti napreduju prema planu.

"Dok se u javnom prostoru plasiraju konstrukcije i neistine, Hrvatski olimpijski odbor svakodnevno obavlja svoj posao jednako odgovorno, profesionalno i predano kao i dosad. Svi programi odvijaju se prema planu, nacionalni sportski savezi imaju punu potporu Hrvatskog olimpijskog odbora, a hrvatski sportaši dobivaju sve što im je potrebno za pripreme i nastupe na najvećim međunarodnim natjecanjima", poručuju iz HOO-a.

Na kraju ističu da će nastaviti odgovarati na novinarske upite, ali da se neće baviti, kako navode, polemikama.

"HOO je uvijek spremno odgovarao na sve novinarske upite, što ćemo činiti i ubuduće. No, naša energija neće biti usmjerena na polemike, nego na ono zbog čega Hrvatski olimpijski odbor postoji – hrvatske sportaše i hrvatski sport", zaključuje se u priopćenju.

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