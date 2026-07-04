Glavina: U 2027. za lokalnu sportsku infrastrukturu osigurano 20 milijuna eura

Lucija Ocko/PIXSELL

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izvijestio je u subotu da je za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina u 2027. osigurano 20 milijuna eura za što je ministarstvo objavilo javni poziv.

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Javni poziv namijenjen je općinama, gradovima i županijama, koji projektne prijedloge mogu prijaviti u šest programskih područja: nogometno igralište/prirodna i umjetna trava - veliko, sportska dvorana, vanjsko sportsko borilište, ostalo, bazen i sportski centar/kompleks.

"Javnim pozivom nastavljamo pružati potporu obnovi i izgradnji sportske infrastrukture diljem Hrvatske", rekao je Galvina.

Podsjetio je da je od 2018. godine, kada je Vlada kao prva u povijesti uvela sustavnu potporu tom segmentu sporta na lokalnoj razini, sufinancirano oko 600 projekata u ukupnom iznosu od gotovo 70 milijuna eura.

"Kada tomu pridodamo sredstva za kapitalne projekte poput Nogometnog kampa HNS-a i Sportskog centra Vučevica te ovogodišnji Javni poziv, ukupan iznos koji smo dosad osigurali za sportsku infrastrukturu doseže gotovo 120 milijuna eura", kazao je.

Glavnina je napomenuo da je Ministarstvo turizma i sporta kroz brojna programska područja tog Poziva obuhvatilo sva sportska borilišta te da svi projekti moraju udovoljavati minimalnim uvjetima za održavanje natjecanja prema službenim propozicijama nadležnoga nacionalnog sportskog saveza i biti prilagođeni parasportašima.

Javni poziv otvoren je do 31. kolovoza, a sve informacije mogu se pronaći na sljedećoj poveznici.