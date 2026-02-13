Turudić: USKOK traži istražni zatvor za Grgića

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u petak je kazao da je Uskok zatražio određivanje istražnog zatvora za gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića jučer ponovno uhićenog zbog korupcije.
“Procesuirali smo više osoba radi koruptivnih kaznenih djela. Danas smo podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Nadam se da će sudac istrage prihvatiti naš prijedlog i da će stvari ići svojim redovnim tijekom”, rekao je Turudić novinarima u Virovitici.
Uskok je objavio da je protiv Grgića i trojice suosumnjičenika pokrenuo istragu zbog sumnje na trgovanje utjecajem, zlouporabu položaja i ovlasti i primanje mita.
Grgić je nakon uhićenja i pretresa prostorija koje koristi u četvrtak navečer ispitan u osječkom Uskoku, a tijekom iznošenja obrane negirao je krivnju. Odvjetnik Ante Burić izjavio je novinarima nakon ispitivanja da je Grgić iznio kratku obranu u kojoj je negirao počinjenje kaznenih djela koja mu se stavljaju na teret.
Mediji su ranije objavili i da je Grgić podnio ostavku na dužnost na koju je dva puta izravno izabran nakon prvog uhićenja zbog korupcije 2020. godine. No, njegov odvjetnik Fran Olujić tvrdnje o podnošenju ostavke je odbacio.
Ročište na kojem će sudac istrage osječkog Županijskog suda odlučivati o prijedlogu Uskoka za određivanjem istražnog zatvora Grgiću i suosumnjičenicima zakazano je za 14 sati.
Grgića se, kako se doznaje, tereti da je u odvojenim slučajevima tražio i uzimao mito od više ljudi, od kojih su neki također uhićeni, a vezano uz poslove povezane s gradom Nova Gradiška.
U veljači prošle godine Grgić je na početku suđenja, zajedno s bivšim gradonačelnikom Velike Gorice Draženom Barišićem i poduzetnikom Krešom Petekom odbacio krivnju za optužbe EPPO-a koji ih u kraku afere Janaf tereti za nezakonitosti s europskim novcem.
EPPO-va optužnica tereti Grgića, koji je nakon prvog uhićenja 2020. izašao iz SDP-a pa je kao samostalni kandidat ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške, da je dva puta od Peteka primio 15.000 eura mita u zamjenu za manipulaciju postupcima javne nabave kako bi tvrtkama povezanim s Petekom osigurao dodjelu poslova na dva građevinska projekta.
