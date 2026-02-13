Turudić: USKOK traži istražni zatvor za Grgića

Grgić je nakon uhićenja i pretresa prostorija koje koristi u četvrtak navečer ispitan u osječkom Uskoku, a tijekom iznošenja obrane negirao je krivnju. Odvjetnik Ante Burić izjavio je novinarima nakon ispitivanja da je Grgić iznio kratku obranu u kojoj je negirao počinjenje kaznenih djela koja mu se stavljaju na teret.