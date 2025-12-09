Policajac je u srijedu navečer u Splitu, nedaleko od svog doma, izboden nožem nakon što je prepoznao 18-godišnjaka za kojim je policija tragala zbog prijetnji nožem članovima obitelji i pokušao ga zaustaviti. Napadač ga je izbo desetak puta, nanijevši mu teške i po život opasne ozljede zbog kojih je u jednom danu više puta operiran. Nakon napada je pobjegao, ali je ubrzo uhićen i smješten na Odjel psihijatrije. Ante Križan dugogodišnji je kontakt-policajac iz splitskog Kmana, a za svoj rad je 2021. godine dobio medalju Grada Splita, koju mu je uručio gradonačelnik Ivica Puljak.