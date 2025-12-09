Nakon kriminalističkog istraživanja, 18-godišnjak osumnjičen za brutalan napad i pokušaj teškog ubojstva 59-godišnjeg policajca u Splitu predan je pritvorskom nadzorniku, objavila je PU splitsko-dalmatinska. Policijski službenik je u napadu, koji se dogodio 3. prosinca, zadobio teške i po život opasne ozljede.
Oglas
Napad nakon službe, policajac je prepoznao mladića za kojim se tragalo
Policija sumnja da je 18-godišnjak 3. prosinca oko 22:45 sati na posebno okrutan i podmukao način, s namjerom da ga ubije, nožem napao 59-godišnjeg policijskog službenika. Policajac se vraćao kući iz službe kada je uočio mladića, za kojeg je znao da je njegova policijska postaja te večeri raspisala potragu zbog prijetnji.
Odmah nakon zaprimljene informacije o događaju, aktiviran je cjelokupni sastav splitsko-dalmatinske policije. Policajci su na terenu tragali za počiniteljem i prikupljali dokaze, a očevidom na mjestu događaja rukovodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika. Iste večeri, policija je pronašla osobu za koju se sumnjalo da je počinitelj, što se ubrzo potvrdilo točnim. Pretragom terena pronađeno je i sredstvo izvršenja kaznenog djela.
Osumnjičenik iz bolnice predan nadzorniku
Osumnjičeni je zbog rastrojenog stanja u kojem se nalazio odveden u bolnicu, gdje je zadržan sve do ponedjeljka ujutro. Nakon što je otpušten, doveden je u službene prostorije policije. Po dovršetku istraživanja, jutros je uz kaznenu prijavu za teško ubojstvo u pokušaju predan pritvorskom nadzorniku.
Bolnica jučer objavila nove informacije o stanju policajaca
Kliničko-bolnički centar Split jučer je izvijestio da je teško ranjeni splitski policajac Ante Križan trenutačno u stabilnijem stanju, no njegovo zdravstveno stanje i dalje je iznimno teško, kritično i životno ugrožavajuće. I dalje je na intenzivnom liječenju, a pokušaj odvajanja od respiratora razmotrit će se tek kada za to budu ispunjeni medicinski uvjeti. Iz bolnice su zamolili javnost i medije da poštuju privatnost pacijenta i njegove obitelji te da u izvještavanju poštuju profesionalne i etičke standarde.
Policajac je u srijedu navečer u Splitu, nedaleko od svog doma, izboden nožem nakon što je prepoznao 18-godišnjaka za kojim je policija tragala zbog prijetnji nožem članovima obitelji i pokušao ga zaustaviti. Napadač ga je izbo desetak puta, nanijevši mu teške i po život opasne ozljede zbog kojih je u jednom danu više puta operiran. Nakon napada je pobjegao, ali je ubrzo uhićen i smješten na Odjel psihijatrije. Ante Križan dugogodišnji je kontakt-policajac iz splitskog Kmana, a za svoj rad je 2021. godine dobio medalju Grada Splita, koju mu je uručio gradonačelnik Ivica Puljak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas