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Živa i zdrava

Policija potvrdila: Nestala maloljetnica pronađena na području Zadra

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N1info
|
06. srp. 2026. 14:47
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20.03.2024., Zadar - Policijsko osiguranje tijekom nastavka sudjenje Dusku Tanaskovicu za ubojstvo na Zrcu. Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Ilustracija: Sime Zelic/PIXSELL

Maloljetnica za kojom je bila raspisana potraga u Zadru pronađena je živa i zdrava, potvrdila je policija.

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Iz zadarske policije u ponedjeljak su za RTL Danas potvrdili da je djevojka pronađena. Kako su naveli iz policije, pronađena je na području Zadra.

"Više detalja o okolnostima pronalaska ne možemo iznositi jer je riječ o maloljetnoj osobi", poručili su.

Podsjetimo, ranije je bila objavljena potraga za 16-godišnjom djevojkom, a njezina majka je u međuvremenu javno apelirala za pomoć, navodeći da obitelj živi u neizvjesnosti te da je u potragu uključena i njezina braća.

Potraga je time okončana.

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