Živa i zdrava
Policija potvrdila: Nestala maloljetnica pronađena na području Zadra
Maloljetnica za kojom je bila raspisana potraga u Zadru pronađena je živa i zdrava, potvrdila je policija.
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Iz zadarske policije u ponedjeljak su za RTL Danas potvrdili da je djevojka pronađena. Kako su naveli iz policije, pronađena je na području Zadra.
"Više detalja o okolnostima pronalaska ne možemo iznositi jer je riječ o maloljetnoj osobi", poručili su.
Podsjetimo, ranije je bila objavljena potraga za 16-godišnjom djevojkom, a njezina majka je u međuvremenu javno apelirala za pomoć, navodeći da obitelj živi u neizvjesnosti te da je u potragu uključena i njezina braća.
Potraga je time okončana.
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