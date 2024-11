Milanović: Pozivam Sabor da donese odluku o slanju pomoći Poljskoj i Litvi

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović u četvrtak je, prilikom ispraćaja pripadnika hrvatskog kontingenta u NATO-ovu operaciju potpore miru KFOR na Kosovu, pozvao Sabor da donese odluku o slanju pomoći državama članicama NATO-a Poljskoj i Litvi.

„Pozivam Hrvatski sabor da, u okviru svojih ovlasti, donese odluku utemeljenu na adekvatnim međunarodno-pravnim dokumentima, odnosno dokumentima i Vijeća sigurnosti i NATO-a, o upućivanju pomoći državama članicama Saveza – Poljskoj i Litvi. Da ta odluka bude donesena do kraja ovog zasjedanja, odnosno do 15. prosinca i da se vojnici, njihovi zapovjednici, njihove obitelji i njihove karijere ne dovode u dilemu i u daljnje čekanje. To moramo učiniti. To je naša obveza i naša volja da u tome sudjelujemo“, poručio je Milanović.

Podsjetio je kako pred Saborom još stoji odluka o upućivanju pripadnika OSRH u misije diljem svijeta i Europe, uključujući u NATO saveznice Poljsku i Litvu.

Izrazile su strah i želju da im se pomogne

„Radi se o državama koje su članice Saveza kojem smo i mi svojom vlastitom voljom i razumom pristupili i preuzeli neke obaveze. Naše obaveze prema članicama Saveza, u ovom slučaju Poljske i Litve, su dosta jasne. One su izrazile potrebu, nesigurnost, određenu vrstu straha i želju da im se pomogne i mi smo tu. Ali, to vrijedi samo za članice Saveza. Svako ekstenzivnije i fleksibilnije tumačenje je opasno i treba ga se čuvati“, istaknuo je.

Govoreći pripadnicima 42. hrvatskog kontingenta o NATO-ovoj operaciji potpore miru KFOR na Kosovu, predsjednik Republike je rekao kako je ta misija „nametanje mira“. „To je sprječavanje sukoba i čuvanje zatečenog stanja, nametanje mira onima koji razmišljaju drukčije. Vi idete u misiju čuvanja i nadmetanja mira, bez sile, ali pokazivanjem potencijala sile, u vjeri da u primjenu te sile nikada neće doći“.

Pravno utemeljena misija

Isto tako, ukazao je na činjenicu da pripadnici OSRH idu u državu koju je Hrvatska priznala, ali koju nije priznalo nekoliko članica NATO-a. „Zanimljivo, misija je u organizaciji NATO-a, saveza čije članice nisu u potpunosti priznale tu državu. Misija je to za koju postoji pravna platforma i okvir Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. To je pravno utemeljena misija, za razliku od nekih drugih, utemeljena na međunarodnom pravu, na odluci Vijeća sigurnosti davnih godina, koja se danas tumači različito, ali ona postoji“, rekao je Predsjednik.

Dodao je kako će Hrvatska uvijek sudjelovati u takvim misijama te da će „Hrvatska sudjelovati i u ovoj drugoj misiji na zapadnom Balkanu, misiji očuvanja mira i potpore provedbi mira u BiH“ a u kojoj Hrvatska sada ne sudjeluje.

„Nije da moramo biti prisutni u svakoj misiji i da je to naš imperativ, ali u BiH, čiji smo prijatelj, želimo sudjelovati. A to do sada nismo uspjeli isključivo zahvaljujući volji odnosno zlovolji nekih birokrata u Bruxellesu. To ćemo promijeniti, to je pitanje principa. Dakle, ako na Kosovu možemo biti, ako nas tamo Savez i građani te države prihvaćaju, onda možemo biti i u susjednoj državi. Ako mogu biti Turska i Austrija, koja nije članica NATO-a, onda može i Hrvatska“, istaknuo je Milanović.

Uz predsjednika Republike vojnicima su se obratili i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general-pukovnik Tihomir Kundid i zapovjednik kontingenta brigadir Mile Vukičević.

