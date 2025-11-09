Ponovno vozi cjelogodišnji putnički vlak od Ploča do Sarajeva

"Glavni je motiv bio povezati studente iz doline Neretve sa Sveučilištem u Mostaru", istaknuo je Ukić, dodavši da su tako i linije prilagođene. Polazak iz Ploča je nedjeljom u 15,40 sati, a povratak petkom oko 20 sati. Uz to, dodao je imaju i jednu jutarnju liniju subotom iz Ploča te nedjeljom ujutro iz Mostara.