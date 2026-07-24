"kršenje propisa"
Oglasila se Porezna uprava, evo što kažu o zatvaranju kafića
Porezna uprava oglasila se priopćenjem o mjerama zatvaranja lokala.
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Podsjetimo, jedan je lokal zatvoren zbog viška od 4,30 eura u blagajni, dok je drugi kažnjen zbog posluživanja pića izvan radnog vremena bez izdavanja računa, i to tijekom održavanja Svjetskog prvenstva u nogometu.
Danas je na N1 televiziji gostovao Davor Perković, šibenski ugostitelj i vlasnik zatvorenog kafića Moby Dick.
"Porezna uprava ističe da se mjera zatvaranja objekta ne izriče zbog pojedinačne pogreške, već u slučajevima opetovanog i sustavnog kršenja poreznih propisa. Posebno se to odnosi na neizdavanje računa i utvrđivanje neopravdanih manjkova, čime se izravno oštećuju građani, državni proračun i svi porezni obveznici koji svoje obveze ispunjavaju uredno i zakonito.
Neizdavanje računa nije administrativni propust, nego postupanje kojim se zadržava porez koji su građani već platili u cijeni. Porezna uprava stoga će i nadalje dosljedno i odlučno postupati prema poreznim obveznicima koji učestalo ne poštuju zakon.
Porezna uprava u razdoblju od 1. siječnja do 23. srpnja 2026. godine provela je ukupno 4.082 nadzorne aktivnosti usmjerene na poštivanje poreznih propisa i suzbijanje sive ekonomije u području izdavanja i fiskalizacije računa u krajnjoj potrošnji. Od toga, u razdoblju od 1. lipnja do 23. srpnja 2026. godine provedeno je ukupno 2.107 nadzornih aktivnosti.
U provedenim nadzorima, u razdoblju od 1. siječnja do 23. srpnja 2026. godine utvrđeno je 2.763 nepravilnosti, izdano je 1.757 prekršajnih naloga te su izrečene 173 mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti i prekršajne kazne u ukupnom iznosu od 1.992.726,91 eura. Od toga, u razdoblju od 1. lipnja do 23. srpnja 2026. godine utvrđeno je 1.232 nepravilnosti, izdano je 584 prekršajnih naloga, izrečeno je 109 mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti i prekršajne kazne u ukupnom iznosu od 633.646,95 eura", naveli su iz Porezne.
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