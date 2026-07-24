Oglasila se Porezna uprava, evo što kažu o zatvaranju kafića

U provedenim nadzorima, u razdoblju od 1. siječnja do 23. srpnja 2026. godine utvrđeno je 2.763 nepravilnosti, izdano je 1.757 prekršajnih naloga te su izrečene 173 mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti i prekršajne kazne u ukupnom iznosu od 1.992.726,91 eura. Od toga, u razdoblju od 1. lipnja do 23. srpnja 2026. godine utvrđeno je 1.232 nepravilnosti, izdano je 584 prekršajnih naloga, izrečeno je 109 mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti i prekršajne kazne u ukupnom iznosu od 633.646,95 eura", naveli su iz Porezne.